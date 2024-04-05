花蓮地震16人失聯 671人受困直升機空投物資救援

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（中央社記者李卉婷、張祈花蓮縣5日電）0403花蓮地震，依花蓮縣災害應變中心截至午前統計，含3名外籍人士在內，仍有16人失聯。另外，受困部分671人，包括天祥晶英酒店受困435人。

外籍人士失聯部分，依目前掌握訊息，加拿大籍Mastroianni Lapointe Nicolas，以及新加坡人持澳洲護照的Neo Siew Choo、Sim Hwee Kok失聯地點不詳。現由應變中心進行手機定位。

國人失聯部分。砂卡礑步道通報6人失聯（包括一家人2大3小，另有1名女性），上午9時25分發現1男1女2具遺體。現場搜救人員46人攜帶破壞工具、3隻搜救犬開挖搜救仍失聯4人。

豐濱高山40號方向，劉姓男子等4人登山失聯，由花蓮縣消防局第二大隊集結人力搜尋。中和礦區道路坍崩1人失聯，目前無法進入搜救。太魯閣峽谷內的合流綠水營區2人失聯，高雄市政府消防局特搜3人清晨5時40分出發搜尋。洛韶台8線有馮姓男子在3日曾報平安，但隨後失聯，目前當地交通中斷無法進入；洛韶慈惠堂有許姓女子失聯，應變中心獲報搜尋。

受困部分671人。依中午前數據顯示，天祥晶英酒店受困435人，上午11時救出31人，還有民眾310人、員工125人，共435人安全安置酒店。現場有消防署特搜隊10人、高雄市搜隊12人，今晨6時55分空投物資20公斤，包括白米30包、麵條20箱、飲水10箱及藥品尿布等物品。

天祥活動中心73人（民眾62人、員工11人）、天祥郵局11人（民眾10人、員工1人）、天祥天主堂29人（民眾28人、員工1人）、台電天祥站9人（民眾8人、員工1人），另祥德寺有12名僧人。

天祥地區目前道路中斷，先採就地安置，受困人員先以支援飲水及食物就地安置為主。已陸續派空勤黑鷹直升機，視民眾身體狀況，安排優先順序陸續將天祥地區20多人載運下山。

秀林鄉的西寶國小84人受困（學生45人、老師15人、居民20人、遊客4人），已運送5箱麵條、白米20公斤，至於用水暫時無虞。合流綠水露營區18人受困，高雄市消防局特搜隊3人今晨5時40出發，攜帶飲水及5箱麵條，並後撤糖尿病患者1人返回天祥。（編輯：孫承武）1130405