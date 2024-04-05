花蓮地震13人失聯 台8線搶修超前九曲洞西口段估晚間復通

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（中央社記者劉建邦台北5日）中央災害應變中心指揮官、內政部長林右昌今天說，花蓮地震有2案誤報並新增1男1女、目前共計13人失聯；台8線搶修進度超前，合流至九曲洞西口預估晚間8時搶通，續往天祥挺進。

中央災害應變中心下午召開花蓮地震搜救行動記者會，林右昌表示，針對台8線中橫公路搶災狀況，原需搶通道路共33公里，在5小時內已縮短為22公里，東側部分從合流至九曲洞西口預估晚間8時搶通，搶通後續往天祥前進，評估在6日下午可搶通至天祥隧道西口路段。

他指出，至於西往東方向，原估晚上搶通至台8線151K（公里）處洛韶路段，不過搶通時間提早，包含工程人具及挖掘機具都在場，但因仍有落石坍方導致雙向阻斷，經確認道路狀況，工程人員會持續往東挺進。

林右昌表示，台8線從西往東方向，若能從洛韶路段突破，將可進入158K處的豁然亭路段，經搶通後，就可抵達161K處迴頭彎路段，因西寶國小位於迴頭彎的中間，若搶通後，搜救隊伍就能接近西寶國小。

他說，中午已聯繫南投縣搜救隊，嘗試從台8線西側組隊往東邁進，隨著道路搶通後，將能更快接觸到受困民眾進行撤離等動作。

針對失聯人數，林右昌指出，已聯繫到原本在豐濱鄉高山40號方位失聯的4人，目前都平安無需協助；合流綠水露營區夫妻及印度籍人士的失聯案，經查證確認為誤報。

他表示，目前失聯共13人，包含國人10人、外籍人士3人。花蓮縣應變中心今天上午通報新增1男1女失聯，地點位於洛韶附近，將組搜救隊伍搜救。

至於受困部分，林右昌說，截至下午3時共634人，地點包含天祥晶英酒店、天祥活動中心、天祥郵局、天祥天主堂、台電天祥站、西寶國小、祥德寺、合流綠水露營區等。

他指出，祥德寺12名僧人及合流綠水露營區18人確認安全無虞，無撤離需求；停留在洛韶的東華大學生已聯繫上，因道路搶通成功，安全離開；至於西寶國小受困師生居民及遊客，今天有2次空投500公斤物資，物資無虞。

此外，太魯閣砂卡礑步道發現2人遭壓住且無生命跡象，林右昌說，目前持續挖掘，若經確認身分後，會列入死亡人數。

至於失聯3名外籍人士，林右昌表示，目前未收到有離開現場訊息，將針對3人的手持電子設備進行定位，才能展開搜索。（編輯：戴光育）1130405