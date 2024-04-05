花蓮地震搜索與時間賽跑 受困者救出後放聲大哭

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（中央社記者林巧璉台南5日電）花蓮3日規模7.2地震造成嚴重災情，台南等4縣市混編搜救人員今天在砂卡礑及台8線175K（九曲洞隧道）以西搜索，協助九曲洞9人脫困，受困者與親友通話後放聲大哭釋放壓力。

台南特搜大隊副大隊長蔡承諭接受媒體聯訪時表示，支援搜救任務進入第3天，花蓮仍餘震不斷，且今天天候不佳，搜救現場飄雨。搜救隊擔心山區土石含水量大而下滑，唯恐釀成土石流，壓力相當大。

搜救人員今天挺進九曲洞成功救出9人，其中1人左手骨折，經台南市義消護理師檢傷後包紮固定，其餘8人生命徵象虛弱、缺水，現場給予補充水分戴上個人防護裝備，經特搜人員引導經過落石區到達車輛停放處。

蔡承諭說，一開始被救出的9人，可能因身心俱疲，當下看不出情緒起伏，直到與親友通話後才放聲大哭，累積的壓力獲得釋放。

現場搜救人員表示，山區收訊不佳，只能倚靠衛星電話與出勤搜救隊員聯繫，以今天搜索範圍來說，只有九曲洞前50至100公尺定點才有訊號，無法時刻獲得聯繫，對於搜救人員而言是相當大的壓力。

搜救人員表示，各縣市集結的搜救人員深知搜救與時間賽跑，在天候、訊號不佳狀況越快接觸到受困者越好，人人都卯足全力挺進。（編輯：郭諭儒）1130405