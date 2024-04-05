花蓮強震10死10失聯 縣內受損建物26件紅單

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（中央社記者張祈花蓮縣5日電）花蓮強震搜救第3天，據中央災害應變中心統計，已造成10人罹難，仍有8名台灣籍、2名外籍人士失聯。花蓮縣內通報受損建物，累積紅單戶26件、黃單戶21件，已完成4棟建物拆除。

花蓮3日發生芮氏規模7.2地震，中央災害應變中心統計，截至今晚9時，累積造成10人罹難，10人失聯。

失聯人數為太魯閣國家公園砂卡礑步道6人，今天上午尋獲2人，仍持續挖掘中，暫時無法確認身分；合流綠水露營區王姓男子、和仁榮昌礦區蕭姓男子；2名持澳洲護照的新加坡遊客。

原本通報花蓮豐濱鄉劉姓民眾等4人失聯，已確認全員平安；合流綠水營地2人為誤報事件、洛韶慈惠堂1男1女失聯，經聯繫已自行離去。

外籍人士失聯部分，印度籍1人為誤報、另1名加拿大籍男子已尋獲安全無虞，自行在晶英酒店旁紮營。

中央災害應變中心統計，受困人數604人，地點都在太魯閣山區，以天祥晶英酒店391人最多，目前台8線天祥往西至武嶺方向已搶通，民眾可自行開車撤離。

西寶國小校方考量糧食充足、道路搶通後尚不穩定，經向花蓮縣府、公路局討論，暫時決定讓師生60人原地安置。

強震過後，花蓮縣府啟動災害後危險建築物緊急評估，累積受損建物通報201件，其中結構沒有立即性危險，但居住上有疑慮有危險的「黃單」21件、結構不良，有立即性危險的「紅單」26件。

花蓮縣府指出，目前北濱大樓已拆除完成、天王星大樓正在拆除；私人民宅經實地現勘，博愛街52號需經屋主同意後拆除，北濱街6號屋主已同意將拆除。（編輯：郭諭儒）1130405