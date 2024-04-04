環狀線中和至大坪林站估4/8通車 鋼梁錯位段待檢修補強
2024/4/4 14:15（4/4 14:37 更新）
（中央社記者黃旭昇新北4日電）新北市政府今天表示，受花蓮強震影響的捷運環狀線，將分3階段恢復通車。板橋到新北產業園區已通車，中和至大坪林預計8日通車。鋼梁錯位部分，將檢修補強安全無虞才會通車。
市長侯友宜今天前往捷運板新站，視察花蓮地震新北環狀線修復情況，聽取捷運局長李政安報告環狀線中和站至板橋站間，鋼梁錯位的復原進度。
侯友宜接受聯訪時，媒體詢問，是否能預估何時可恢復雙向正常通車，捷運高架橋的耐震程度如何。
他說，工程單位連夜檢測及評估，目前規劃3階段恢復交通運輸路線。第1階段昨天傍晚恢復板橋至新北產業園區單線雙向通車。第2階段，從中和站至新店大坪林站，今天凌晨完成軌道巡查，盼在檢測安全無虞下，能在4月8日上班時恢復通車。
至於受損比較嚴重的中和站至板橋站區段，因中原站至板新站發生鋼梁錯位，將請專家學者不斷檢測、檢討、補強後，確認安全無虞才會開放。
捷運局說，災害發生後，除巡軌檢查，第一時間啟動免費公車接駁，尖峰時間是10分至15分鐘一班次，離峰時間是20分鐘至30分鐘，班距會依營運狀況適時調整。
對於捷運安全問題，侯友宜說，雙北捷運局及施工單位，不斷與專家學者研商與檢討，如何將鋼柱、鋼梁、錯位以最快速度補強。將全力以赴，一定會在檢測安全無虞才會開放全線通車。
捷運局說，在鋼梁局部位移的區段，已進場施作防落設施，待防落設施完成後，原先封閉的中和區中正路慢車道，也會開放通行。
記者詢問，高雄市長陳其邁捐出1個月薪水賑災，如何看待此事。侯友宜說，賑災是每個人的責任，台灣人只要碰到災害，善心永不落人後。（編輯：李錫璋）1130404
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