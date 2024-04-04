台9線下清水橋斷落 4/6小車通行、5月底開放大車

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（中央社記者汪淑芬台北4日電）花蓮昨天發生強震，蘇花路廊台9線多處路段受損而中斷，公路局今天表示，最嚴重的是下清水橋25公尺長的斷落，預計6日傍晚6時小車可先通行便道，5月底再開放大車，年底完成復建。

總統蔡英文今天上午到台北車站特定區聯合防災中心，視察「台鐵、高鐵及公路0403地震影響及搶修疏運情形」。

蔡總統肯定花蓮強震後雙鐵及公路局的應變處理，她說，高鐵昨天下午1時就恢復正常營運，台鐵今天也恢復全線雙線通車，對東部疏運很重要；公路部分，受損害最嚴重的是蘇花公路，下清水橋的斷落又最關鍵，中央與地方全力合作搶修，建臨時便道，協助東部民眾返鄉，感謝鐵公路人員的辛勞，後續也要積極應變，隨時調整運能。

公路局局長陳文瑞簡報時表示，公路受阻最嚴重的就是台9線蘇花公路下清水橋斷落，長度達25公尺，分4階段搶修，昨天傍晚6時前，利用山側舊便道開出人行便道，讓受困者脫困，預計6日傍晚6時，提供一便道供小型車通行，5月底增設貨櫃便橋並改善線形供大車通行，預計年底復建完成。

陳文瑞說，在台9線中斷期間，航港局也協調蘇澳與花蓮間的小客車船運，台北快輪（貨輪）今天上午9時30分蘇澳港出發，預計下午1時30分到花蓮港，下午3時再由花蓮港返回蘇澳港，公路局都有備妥大客車，在台鐵蘇澳新站、花蓮火車站與蘇澳港、花蓮港間接駁旅客。

台鐵公司董事長杜微簡報時說，昨天花蓮地震後，台鐵宜蘭到花蓮停駛，原本今天中午才可恢復雙線通車，積極搶修後，今天凌晨2時多提前搶修完成，雙線恢復正通車，首班車清晨5時順利發車。台鐵增設的落石告警系統這次也發揮功能，讓昨天402次列車即時避開落石區。

台灣高鐵董事長江耀宗說，昨天上午8時至下午1時，高鐵改採降級運轉，取消44班次列車，但自南至左營發出全車自由座列車，共加開22班次，另在車站加派人力，提供麵包及礦泉水供旅客取用。（編輯：陳政偉）1130404