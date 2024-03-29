幸福巴士首度評選 屏東春日鄉獲卓越獎

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（中央社記者余曉涵台北29日電）公路局針對幸福巴士進行評選，首屆獲獎名單今天出爐，由屏東縣春日鄉獲得卓越獎。交通部長王國材說，幸福巴士是很重要的施政政策之一，解決偏鄉長者、孩童就醫跟上學的不便。

為了提升偏鄉幸福巴士的營運效率及服務品質，交通部公路局日前進行評選，並在今天今天舉行「2024幸福巴士金運獎頒獎典禮」公布獲獎名單。

公路局表示，分別由屏東縣春日鄉獲得卓越獎，屏東縣來義鄉及台中市和平區獲得傑出獎；新竹縣尖石鄉及高雄市美濃區獲得績優獎。

公路局指出，這次幸福巴士評獎為第1屆試辦，透過各區監理所提名各地幸福巴士進行第1階段簡報及書面審查後，挑選出5名入圍名單；第2階段進行實地訪查，藉由評審委員實地了解及感受入圍幸福巴士的營運狀況與服務品質，進一步評比出獲得卓越獎、傑出獎與績優獎團隊。

交通部長王國材說，對於偏鄉交通的改善，是交通部一直非常重視的工作之一，公路局自105年開始持續推動幸福巴士至今，偏鄉公共運輸空間涵蓋率也從105年的70%，提升到現在的92%，大幅改善原偏鄉地區公共運輸需求。

王國材接受媒體聯訪時也表示，對於偏鄉正義是交通部重要施政政策之一，全國有176鄉鎮453條路線，整個幸福巴士解決偏鄉長者跟孩童就醫及上學的不方便，希望後續各鄉鎮都可以參考得獎的模式。

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公路局長陳文瑞表示，幸福巴士能有如此遍地開花結果的成就，歸功於各監理所站以及各地方政府、營運單位、區研中心等所有相關單位的努力，願意舟車勞頓地深入偏鄉了解需求。

公路局表示，幸福巴士發展至今已有許多成果，在逐漸滿足基本固定民行後，該局亦會透過像本次評獎活動或其他激勵營運單位活動的辦理，來找出更多優秀標竿範例，供相關單位彼此交流學習，共同為偏鄉民眾提供更好的營運服務。（編輯：陳政偉）1130329