清明連假桃機旅客多 台灣虎航提前3小時開放報到

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（中央社記者余曉涵台北29日電）清明節連假即將到來，台灣虎航今天宣布，4月4日到7日，桃園機場出發的航班，都將提前3小時開放報到，提醒旅客儘早抵達機場。

清明連假可能有大量旅客出國，交通部長王國材說，應該沒問題，桃園機場在檢疫及安全檢查上面，過去也經歷很多連續假期考驗，都沒有問題，雖然那天可能會比較塞一點，但不管在陸側還是空側都會全力以赴。

台灣虎航今天發布新聞稿表示，為避免出國人潮流量增加，進而影響機場安檢及證照查驗的作業時程，甚至可能造成旅客趕不上航班的情況，清明連假期間4月4日起至4月7日止，凡是於桃園機場出發的航班，台灣虎航將於航班起飛前3小時開始接受辦理報到手續。

台灣虎航建議旅客儘早抵達機場並至少於航班起飛前1小時完成報到手續，以避免後續過程壅塞，導致可能趕不上航班的情況。

台灣虎航提醒，旅客於辦理行李託運作業時，請勿於託運行李內放置行動電源、打火機與危險物品等，以免託運行李無法通過X-RAY檢查作業，間接影響旅客後續通過安檢及證照查驗的時間，也建議旅客可事先申請自動通關，以加快通關效率。

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另外，台灣虎航鼓勵旅客可預先至台灣虎航官網辦理自助報到，也可使用桃園機場自助行李託運（Self Bag Drop, SBD）系統等智慧化服務，以節省等候時間。

台灣虎航說，現行隨身手提行李規定，每名乘客皆可攜帶1件手提行李，3邊尺寸小於54cm x 38cm x 23cm （上述尺寸包含輪子及手把等外部突出物）與1件個人隨身物品，如：手提包、電腦或免稅商品等，共計2件，總重量不得超過10公斤，並將於登機口進行檢查，若手提行李超過上述限額，且未於機場報到櫃台進行託運者，需於登機口支付登機門託運行李費用，每件收取新台幣2000元整。（編輯：管中維）1130329