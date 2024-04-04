花蓮地震斷交通 車流湧入屏鵝公路增19%

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（中央社記者李卉婷屏東縣4日電）花蓮地震導致蘇花公路及中橫交通中斷，大批救援及返鄉車輛改道湧入屏鵝公路，今天上午南下車流量突破逾2萬5000輛次，比春節增加19%，警方採調撥與延長紅綠燈週期，緩解壅塞。

屏東縣政府警察局統計，統計今天凌晨0時至上午11時，南下車流量達到2萬5579輛次，比起春節連假車流量增加了19%，已超出道路的承載能力。

屏東交通隊指出，花蓮地震導致部分道路交通中斷，大批救援與返鄉車輛被迫改道，昨天晚上6時許，車輛湧入屏鵝公路，面對持續增加的車流，今天一早交通控制中心觀察主要道路車流狀況，派遣警力與義交，持續加強重要路段的交通疏導。

另外，從上午7時許即進行台1線南下方向的調撥車道措施，並延長紅綠燈週期至450秒，緩解交通壅塞情形。

屏縣警察局長戴台㨗表示，救災車輛應給予優先通行，並保持耐心等待，共同維護交通安全，也要遵守交通規則，維護行車秩序。（編輯：黃世雅）1130404