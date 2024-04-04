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地震使蘇花公路中斷 台北快輪海運汽車往返宜花

2024/4/4 11:17
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（中央社記者沈如峰宜蘭縣4日電）花蓮發生強震，蘇花公路中斷，航港局今明兩天安排貨船「台北快輪」載運民間車輛往返蘇澳港與花蓮港，明後天客貨輪新台馬輪也將投入載運人車往返宜花的行列。

為協助震災疏運，「台北快輪」昨晚就先抵達蘇澳港，今天上午近10時載運60部自小客車與3輛大貨車前往花蓮。

航港局指出，因「台北快輪」是專屬貨輪，不能載運民眾，因此這次作業由公路局台北區監理所安排大客車，接駁車主從蘇澳港到蘇澳新站搭乘台鐵至花蓮，再由花蓮地區接駁車運送車主至花蓮港取車。

此外，花蓮到蘇澳的船運，「台北快輪」預定今天下午3時從花蓮港返回，晚間7時抵達蘇澳港。公路局同樣安排大客車從花蓮港接駁民眾至花蓮火車站搭乘台鐵至蘇澳新站，再由蘇澳新站接駁車運送至蘇澳港取車。

航港局表示，「台北快輪」這次執行任務期間是今明兩天；明後兩天新台馬輪也將投入載運人車的行列，屆時車主將車輛開到港口後，可與同行親友搭新台馬輪往返蘇澳港與花蓮港。（編輯：林恕暉）1130404

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