高雄特搜隊結束支援花蓮救災 陳其邁迎接鞠躬致謝

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（中央社記者張已亷高雄7日電）高市消防局特搜隊結束花蓮強震救災支援，人員今天下午2時許回到高雄；市長陳其邁至消防局楠梓訓練中心迎接隊員，並深深一鞠躬致謝、頒發加菜金，盼特搜隊員們好好休息。

高雄市政府消防局今天發布新聞稿指出，高雄特種搜救隊自花蓮震災發生後展開救援行動，投入大量人力並完成多項困難搜救任務工作，團隊人數、裝備整備、組織功能等都達到國際標準。

消防局表示，花蓮地區發生強震後，高市特搜隊第一時間整備完成，搭乘軍方第1架次運輸機前往災區，共計投入48名警消、12名義消、3名醫護、2名土木技師、4隻救難犬，完成相關搜救及協助撤離工作。

消防局指出，脫困災民截至6日，經高市醫療組監測及醫師治療後送者共計181人次，包含山月村、布洛灣及台8線175K撤離及救出民眾44人次（其中有9人送醫）、協助晶英酒店駐點直升機後送撤出137人次（其中4人送醫），另外搜救隊協助2名罹難者遺體脫困，包含天王星大樓1名、砂卡礑步道1名，土木技師協助花蓮縣災損評估共15處。

陳其邁表示，此次救援行動中，高雄特搜隊展現卓越專業素養與無畏精神，在災區不斷有餘震及落石等嚴峻情況下，仍冒險深入救援，成功救出多名受困民眾，也協助尋獲罹難者，讓家屬能早日安心。（編輯：陳仁華）1130407