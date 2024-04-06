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3災阻省道路段晚間搶通 天祥往西部分時段開放

2024/4/6 12:13
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（中央社記者余曉涵台北6日電）花蓮規模7.2強震後，省道多處受損，交通部公路局今天說，包含台9線158K+600（下清水橋）等3省道路段預估今天晚間6時後搶通後開放限定車種通行外，天祥往西方向也定時開放供受困旅客疏散。

根據中央氣象署資訊，4月3日上午7時58分發生芮氏規模7.2地震，地震深度15.5公里，震央位於花蓮縣政府南南東方25.0公里（位於台灣東部海域），最大震度花蓮縣6強。

強震後多處省道受災，根據交通部公路局今天最新統計，截至上午11時預警性封閉路段有3處，包含台9線蘇澳至崇德路段、台9丁線蘇澳至大清水路段以及台8線大禹嶺至太魯閣路段。

災阻路段有4處，包含台中和平區台8線臨37便道6K+800至23K中橫便道有5處邊坡坍方全車道封閉阻斷；花蓮縣秀林鄉台9線158K+600（下清水橋長度25M）落橋阻斷；花蓮縣秀林鄉台9丁線61K+300~61K+700（和仁路段）大片落石，雙向阻斷；花蓮縣秀林鄉台8線170K~172K+300（合流至九曲洞西口路段）共3處滑坡坍方。

公路局指出，除了台8線合流至九曲洞西口路段因餘震不斷，要等落實情況穩定再評估搶通時間外，其餘3處省道路段預計在今天晚間6時搶通，不過花蓮縣秀林鄉台9線158K+600（下清水橋長度25M）路段，僅開放小型車通行。

另外，公路局表示，基於民生及受困旅客疏離需求下，今天上午10時、下午1時及下午4時開放天祥往西，可經由大禹嶺經台14甲線往南投或由大禹嶺經台7甲線往宜蘭通行，開放車種為乙類大客車以下車種，下午4時放行完成後，執行夜間預警性封閉管制。（編輯：陳政偉）1130406

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