蘇花公路下清水橋鋼便橋搶修完成 傍晚6時開放小型車通行
2024/4/6 15:40（4/6 16:11 更新）
（中央社記者張祈花蓮縣6日電）花蓮3日強震，台9線蘇花公路下清水橋（158.6K）遭落石擊毀，雙向交通中斷4天，公路局搶修團隊進駐搶修，沿用舊下水橋改建爲便橋，預計今天傍晚6時開放小型車通行。
公路局東區養護工程分局南澳工務段指出，台9線沿線多處落石坍方阻斷，多數災點都在強震當天搶通單線，開放供運民生物資、救災人員通行。
位於台9線下清水橋跨徑有25公尺、深度20公尺，遭巨石擊落，所幸平行一側的舊下清水橋完好，經技師現場檢視，橋台結構及承載力尚佳，於長度10公尺的舊橋面增設密排焊接12公尺長戰備鋼梁，增闢兩端引道連接原有公路。
工程人員將橋面鋪設逾20支長約12公尺的H鋼，可承受車輛通過重量，減輕橋梁壓力，今天上午進行熱拌瀝青混凝土鋪設，工程進行順利。
東分局南澳工務段指出，台9線158k至165k（大清水~崇德）道路需進行路面整修及邊溝清理，台9線預計今天下午6時開放通行。
台8線天祥地區以西路線昨天搶通，暫定每天3次放行，公路局統計，上午10時通行42台車、下午通行3台車，預估有近200人撤離。（編輯：黃世雅）1130406
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