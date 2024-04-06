花蓮強震新加坡夫妻失聯 警：搭太魯閣觀光巴士中途下車[影]
2024/4/6 15:07（4/6 15:57 更新）
（中央社記者張祈、李卉婷花蓮縣6日電）花蓮強震第4天，一對新加坡澳籍雙重國籍夫妻失聯，花蓮警方表示，2人最後搭乘太魯閣線觀光巴士，中途下車地點未知，家屬預計今天搭機來台。
花蓮警方今天表示，新加坡澳籍雙重國籍夫妻失聯，透過監視器畫面得知，2人最後搭乘「310次太魯閣線觀光巴士」，巴士終點站為天祥，但2人途中下車地點不詳，而目前巴士司機及車輛皆困於天祥地區無法下山，通訊中斷，無法調閱車內影像。
昨天晚間與家屬聯繫，家屬預計今天搭機來台，時間尚未確定，若來台行程確定後，警方會提供必要協助。
警方統計至今天下午1時，協助處理外籍人士共計17國102人，其中輕傷18名，受傷住院的加拿大籍男子，目前在慈濟普通病房休養狀況穩定。（編輯：郭諭儒）1130406
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