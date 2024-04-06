蘇花公路下清水橋路段搶通 每日放行3時段

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（中央社記者余曉涵台北6日電）蘇花公路下清水橋路段今天晚間6時搶通，公路局說，考量行車安全，4月7日至30日前，每日僅開放3個時段供車輛通行。

根據中央氣象署資訊，4月3日上午7時58分發生芮氏規模7.2地震，地震深度15.5公里，震央位於花蓮縣政府南南東方25.0公里（位於台灣東部海域），最大震度花蓮縣6強。

受強震影響，蘇花公路158k+600下清水橋損毀道路阻斷，經公路局東區養護工程分局南澳工務段搶修團隊連日積極搶修鋼便橋，已於今天晚間6時單線雙向開放小型車（限重5噸）通行。

公路局表示，目前台9線158k~165k（大清水~崇德）道路多處邊坡須辦理刷坡及邊坡保護工程，及道路多處持續辦理路面整修、路容整理及邊溝清理等工作，考量用路人行車安全，初期通車進行時段管制。

管制路段北端為台9線仁水隧道北口（台9線154K+787），南端為崇德管制站（台9線166K+700），管制時段自4月7日至4月30日，考量上下班車程需求，每日放行上午6時到8時、中午12時到下午1時、傍晚5時到晚間7時3個時段，夜間實施預警封閉管制。

公路局表示，車輛通行下清水橋路段為單線雙向通行，採紅綠燈號誌管制，北端管制點位於台9線仁水隧道南口（台9線158K+195），南端管制點位於大清水隧道北口內（台9線158K+660），並已增設緊急照明及夜間警示設施。

另外，公路局說，台9丁線67k+300邊坡仍處於不穩定狀態持續落石，為維護用路人安全，台9丁線65K+200~68K+800（和仁至大清水）已搶通單線，因落石頻率較高，車輛請行駛台9線仁水隧道（機慢車可通行）。

公路局指出，後續下清水橋將進行中期安全提升（優化緊急通行便道），預估5月底開放大型車輛恢復通行，橋梁復建則預估今年年底完成。

根據公路局最新統計，目前預警性封閉路段有2處，包含台9線154K+787~166K+700（仁水隧道北口至崇德管制站）實施夜間預警性封閉管制；台8線110.2K至187.8K （大禹嶺至太魯閣路段）下午4時放行完成後，執行夜間預警性封閉管制。

公路局表示，預警性封閉路段明天白天起，每天僅開放3時段通行。

災阻道路有3處，包含台中市和平區台8線臨37便道6K+800至23K中橫便道共2處，沿線邊坡坍方交通封閉阻斷，已由機械兩端（谷關往德基、德基往谷關）清除中，預計7日下午2時搶通。

花蓮縣秀林鄉台8線170K~172K+300（合流至九曲洞西口路段）共3處滑坡坍方，目前主要坍方，已於6日中午過後排除，但此路段坍方落石頻率較高，將維持7日上午朝巡確認安全性後再開放通行。（開放通行時段視天候狀況決定）

花蓮縣秀林鄉台9丁線65K+200至68K+800（和仁至大清水路段）邊坡仍不穩定，落石頻率較高，請車輛行駛台9線仁水隧道。（編輯：李亨山）1130406