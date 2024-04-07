捷運環狀線中和至大坪林站 7日起恢復營運

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（中央社記者高華謙新北7日電）地震影響，捷運環狀線繼第1階段板橋至新北產業園區站3日恢復雙向運行後，第2階段中和至大坪林站將在今天上午11時恢復營運，班距為10分鐘；接駁車維持服務。

花蓮外海3日強震，導致捷運環狀線板新站至中原站間鋼箱梁局部錯位，軌道也變形。

新北市政府今天發布新聞稿表示，新北捷運公司、新北市政府捷運局及交通局昨天會勘，確認系統功能正常且安全運行，同時由捷運公司持續進行長達數十小時的多次列車整合測試，新北市長侯友宜並親自搭乘確認已做好充足安全測試。

至於景安站列車脫軌修復進度，新北市府說，列車脫軌造成軌道基板、月台門受損，經完成設施設備復原及系統功能測試後，自5日起進行列車動態整合測試，並於6日經新北交通局、捷運局及捷運公司共同確認列車、軌道、號誌、通訊、供電及車站設備功能正常，且持續由新北捷運公司於「中和到大坪林」依局部營運模式進行列車動態整合測試，驗證系統穩定性。

新北捷運公司表示，第一、二階段恢復營運後，整體運能已恢復約70%，新北環狀線7座轉乘車站已全數恢復通車，可順利轉乘台北、桃園捷運路網及安坑輕軌，恢復轉乘服務。

針對第3階段板橋至中和路段修復情形，新北捷運公司說，市府正會同設計單位提出改善方案檢討，將由專家學者檢視安全無虞後恢復通車。（編輯：張銘坤）1130407