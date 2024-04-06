花蓮地震新北環狀線災損 市府檢修鋼梁錯位斷軌

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（中央社記者黃旭昇新北6日電）花蓮3日強震，新北捷運環狀線出現鋼梁錯位，並遭質疑有斷軌狀況。新北市捷運局今天表示，鋼梁錯位與斷軌都已納入復原項目，將檢修補強安全無虞才會通車。

民進黨政策會執行長王義川在網路社群threads貼出疑似捷運環狀線的錯位斷軌照片，並發文表示，新北市長侯友宜應公布花蓮強震新北捷運環狀線全線安全檢查初步調查報告及軌道現況。

貼文指出，「侯友宜，請問這是新北環狀線的軌道嗎？如果不是趕快澄清！如果是，你繼續讓列車行駛？勇…侯友宜勇敢說出真相，沒人怪你，也不要故作堅強，硬要通車，週一上班日前務必公布災後巡軌後的狀況！」

王義川表示，環狀線是台北市捷運局興建的，北市府應該協助善後，新北市政府不要背鍋，台北市長蔣萬安應該說明，先前的設計標準是不是無法抵擋「5弱」強度的地震。

對此，新北捷運局今天以文字回應中央社記者詢問時表示，環狀線因規模7.2強震而受到影響的所有狀況，包括鋼梁錯位與斷軌，都已納入復原項目，目前並沒有列車在錯位斷軌路段行駛，外界勿以訛傳訛，避免製造恐慌。

捷運局指出，強震後環狀線採「分階段恢復營運」，第1階段「板橋－新北產業園區站」已恢復單線雙向通車；後續仍會在確保軌道安全下，力拚4月8日上班前開放第2階段「大坪林－中和站」復駛。

新北市捷運局副局長鄭智銘下午接受中央社記者電訪表示，新北捷運公司全面巡檢軌道、捷運局檢測梁柱結構安全，列車也將會動態測試系統與訊號正常，才會開放通車。彼此正協同逐站檢視復駛前的準備工作，第2階段8日復駛的機率很大，若順利盡可能提前恢復營運，方便民眾交通。

鄭智銘指出，至於受損比較嚴重的「中和－板橋站」的區間，因中原站至板新站發生鋼梁錯位，列為第3階段復駛。

3日花蓮發生強震，新北市捷運環狀線受到地震影響，一度全線停駛，第1階段「板橋－新北產業園區站」已恢復單線雙向通車。（編輯：戴光育）1130406