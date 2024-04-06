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地震致農損累計6878萬 花蓮占逾4000萬

2024/4/6 12:46
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（中央社記者吳欣紜台北6日電）花蓮強震造成農業災情，農業部今天說，截至上午11時止，農業產物及民間設施估計損失新台幣6878萬元，其中花蓮縣占4280萬，另有公共設施包含漁港道路、農路等損失2598萬。

農業部統計處今天發布「0403地震農業災情報告」，經農業部農糧署、漁業署及畜牧司彙整各直轄市、縣市政府查報資料，截至今天上午11時止，農業產物及民間設施估計損失計6878萬元。

根據數據，農業產物及民間設施損失以花蓮縣損失4280萬元最嚴重，主因花蓮縣定置漁網、漁具損失所致，佔4179萬元；畜產損失估計損失金額5萬元，受損畜禽主要為豬。

農產部分，估計損失金額1萬元，受損作物主要為木耳，被害面積0.3公頃，損害程度30%，換算無收穫面積0.09公頃。

另外，根據農業部統計，另有農業公共設施損失，估計損失金額2598萬元，其中漁業設施估計損失金額1398萬元，主因花蓮漁港內道路路面及景觀眺望台受損，而水土保持設施估計損失金額1200萬元，主因花蓮縣壽豐鄉、豐濱鄉及秀林鄉農路損失所致。

農業部表示，此災情報告資料持續彙整更新。（編輯：陳政偉）1130406

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