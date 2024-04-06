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花蓮地震募款逾1億 30國家地區捐款港日美英澳最多
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花蓮地震南機場整宅判定無立即危險 北市將加速都更9日開說明會

2024/4/6 19:09（4/6 19:57 更新）
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花蓮日前強震全台有感，台北市也有建物受損。台北市長蔣萬安（中）6日下午赴中正區南機場一帶公寓視察屋舍災損情形，仔細了解梁柱受損狀況。中央社記者張皓安攝　113年4月6日
花蓮日前強震全台有感，台北市也有建物受損。台北市長蔣萬安（中）6日下午赴中正區南機場一帶公寓視察屋舍災損情形，仔細了解梁柱受損狀況。中央社記者張皓安攝　113年4月6日
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（中央社記者陳怡璇、劉建邦台北6日電）南機場整宅在此次花蓮地震中受損嚴重，台北市長蔣萬安表示，判定未達立即危險程度，住戶可返家，已採H型鋼支撐；並要加速都更，9日的說明會上加強溝通。

花蓮3日上午7時58分發生芮氏規模7.2地震，是921地震後最大規模地震，全台都能感受明顯搖晃，台北市南機場整宅受損嚴重，蔣萬安今天臨時新增行程至忠勤里勘查地震屋舍受損情形。

蔣萬安接受媒體聯訪時指出，中華路2段307巷及309巷，也就是南機場整宅受損較嚴重，在第一時間疏散住戶，目前安置63人，29人住親友家、34人安置旅館中；今天再一次由3大公會至現場會勘，將日前的紅單降為黃單，也就是沒有立即危險到停用的程度，住戶可以返家。

受損的柱子方面，蔣萬安表示，透過新建工程處的開口合約，即刻備妥H型鋼並施作補強及安全穩固工程，也請公會確認過安全性，相關材料、費用都由北市府負責。

他指出，9日將再辦都更說明會，說明政策、更是加強與在地溝通；推動都市更新並導入防災型思維是政府的承諾與職責，並規劃每棟公寓大廈培訓幾名防災師，非公寓社區則透過整體社區防災的思維進行彈性調配。

蔣萬安表示，也希望都市更新委員會審議，通過不受法定容積2倍上限限制，透過容積獎勵方式，提高防災型都更的意願。

媒體提問，新隆國宅海砂屋也被市議員點名有地震災損，且北市還有4000多戶海砂屋，本該在前台北市長柯文哲任內就要拆除。

對此，蔣萬安回應指出，已請台北市副市長李四川到新隆國宅了解，並跨局處擬定相關方案，持續與住戶及管委會溝通、加速都更期程。

台北市建築管理工程處發布新聞資料補充，中華路2段307巷2至20號建物（南機場一期整建住宅）因地震通知專業技師勘災評估為紅單（有安全疑慮立即停止使用）建物，今天上午再度召集3大技師公會到場現勘，經複評改為黃單，目前不須限制使用，居民即刻可返家。

建管處表示，建物雖遭判定未達立即停止使用程度，但仍是結構受損要列管需注意安全的建物，將依規定要求建物所有權人等加速修繕、補強，才能解除列管，且會全力持續協助加速都更。

建管處指出，因施工期間接獲309巷建物受損通報，技師公會一併勘查確認雙號2至20號為黃單，不須限制使用；至於柱損壞較嚴重部分，將進行臨時安全支撐作業。（編輯：戴光育）1130406

花蓮近海發生規模芮氏7.2地震，台北市多處傳出災情，其中在中華路2段、南機場附近舊公寓內出現民眾住家大門無法開啟、樓梯嚴重損壞等狀況。（應曉薇辦公室提供）中央社記者劉建邦傳真 113年4月3日
花蓮近海發生規模芮氏7.2地震，台北市多處傳出災情，其中在中華路2段、南機場附近舊公寓內出現民眾住家大門無法開啟、樓梯嚴重損壞等狀況。（應曉薇辦公室提供）中央社記者劉建邦傳真 113年4月3日
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