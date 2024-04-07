桃捷：A18到A19站軌道修復 全線結構安全

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（中央社記者魯鋼駿桃園7日電）桃園大眾捷運公司今天表示，花蓮強震後，即啟動震後機場捷運結構檢查，除A18至A19站間軌道鋼軌輕微偏移，已完成檢修，其餘軌道、梁柱、供電等設備均安全無虞。

桃捷公司今天發布新聞稿表示，4月3日地震後，當天上午9時15分完成土建結構重點設施巡查，於車巡時發現A18至A19站間（軌道里程109k+710處）有輕微晃動，經維修人員檢視下緣鋼構約有2公分位移。

桃捷公司指出，經確認該處軌道輕微位移情況，無安全疑慮，當晚系統停止營運後即安排人員夜間步巡檢視各軌道橋面、隧道及橋梁結構，並對位移軌道進行鋼軌線形調整，其餘路段未發現異常。

桃捷公司說，此外，經檢視全線車站，有17處天花板，以及18處燈飾垂吊等有危險疑慮項目，均已動員搶修完成。

桃捷公司表示，目前分別在A2三重站、A6泰山貴和站、A9林口站、A10山鼻站、A16橫山站、A19桃園體育園區站及A21環北站等7處設置地震警報系統，讓值班人員掌握地震訊息，立即採取列車慢速行駛巡軌或系統暫停營運等措施。（編輯：張銘坤）1130407