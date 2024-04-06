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土耳其特搜隊抵台 快速通關攜無人機赴花蓮災區

2024/4/6 19:48（4/7 09:47 更新）
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強震重創花蓮，來自土耳其的特搜隊6日傍晚順利抵達桃園國際機場，包括海關、移民署、航警局、衛福部等單位在第2航廈成立機坪臨時通關櫃台，方便救難隊員快速通關。（民眾提供）中央社記者魯鋼駿傳真 113年4月6日
強震重創花蓮，來自土耳其的特搜隊6日傍晚順利抵達桃園國際機場，包括海關、移民署、航警局、衛福部等單位在第2航廈成立機坪臨時通關櫃台，方便救難隊員快速通關。（民眾提供）中央社記者魯鋼駿傳真 113年4月6日
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（中央社記者魯鋼駿桃園機場6日電）土耳其特搜隊搭機今天傍晚5時50分抵達桃園機場，7名特搜隊成員快速通關後，攜帶生命探測儀、無人機等器材搭乘專屬巴士從機坪離開前往花蓮地震災區。

花蓮地震後第3天，中央災害應變中心指揮官林右昌今天接受媒體聯訪時指出，太魯閣地形惡劣、通訊困難，因土耳其對無人機有經驗及特殊技術，才會運用測試在太魯閣較為困難地點，盼讓救援工作更順利。

根據桃機資訊，土耳其特搜隊搭乘土耳其航空TK24班機從伊斯坦堡起飛，傍晚5時50分降落桃園機場，中央災害應變中心多名人員接機，另包括海關、移民署、航警局、衛福部等單位在第2航廈成立機坪臨時通關櫃台，方便土耳其特搜隊快速通關。

7名特搜隊成員通關後，先與中央災害應變中心人員合影，並確認拿到生命探測儀、無人機等器材後，搭乘專屬巴士從機坪離開，前往花蓮地震災區。（編輯：戴光育）1130406

土耳其特搜隊一行7人6日傍晚順利抵達台灣，將趕赴花蓮地震災區提供援助，中央災害應變中心多名人員前往桃園國際機場迎接。（消防署提供）中央社記者魯鋼駿傳真 113年4月6日
土耳其特搜隊一行7人6日傍晚順利抵達台灣，將趕赴花蓮地震災區提供援助，中央災害應變中心多名人員前往桃園國際機場迎接。（消防署提供）中央社記者魯鋼駿傳真 113年4月6日
土耳其特搜隊搭乘土耳其航空班機抵台支援，6日傍晚降落桃園機場，中央災害應變中心多人接機，7名特搜隊成員快速通關後，隨即帶著無人機等器材搭乘巴士趕往花蓮災區。（民眾提供）中央社記者魯鋼駿傳真 113年4月6日
土耳其特搜隊搭乘土耳其航空班機抵台支援，6日傍晚降落桃園機場，中央災害應變中心多人接機，7名特搜隊成員快速通關後，隨即帶著無人機等器材搭乘巴士趕往花蓮災區。（民眾提供）中央社記者魯鋼駿傳真 113年4月6日
#中央災害應變中心
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