花蓮強震 中華電信啟動低軌衛星救災通訊網路

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（中央社記者江明晏台北7日電）花蓮地區4月3日發生強震後，中華電信投入支援政府救災，6日已於花蓮地區建立低軌衛星救災通訊網路，供政府救援任務及災區民眾使用，開啟國內首度以低軌衛星通訊，用於救災使用的先例。

中華電信表示，強震發生後，立即啟動緊急應變作業，進行全台各地行動網路、固網線路、電信機房與設備的盤查與搶修作業；強震造成花蓮中橫地區受損嚴重、通訊中斷，中華電信除了第一時間搶修通訊光纜外，更緊隨道路搶通情況，調派多部搭配衛星通訊的行動通訊車，進駐太魯閣晶英酒店附近，開啟行動網路，紓解災區民眾通訊需求。

另外，中華電指出，在收到內政部消防署及數位部救災需求後，中華電信已緊急提供3套可搬運式的OneWeb低軌衛星終端設備與Wi-Fi AP，供數位部及所屬法人電信技術中心（TTC）於天祥地區建置低軌衛星通訊網路，並已於6日成功將低軌衛星訊號轉換為Wi-Fi網路，透過Wi-Fi提供即時影像與語音服務，助政府搜救團救災進度，同時，讓天祥地區受困民眾有行動通訊可用。

中華電信2023年11月與歐洲通訊衛星集團（Eutelsat Group）子公司Eutelsat OneWeb簽署台灣低軌衛星獨家代理合約，中華電信表示，Eutelsat OneWeb已發射逾600顆低軌衛星，低軌設計讓OneWeb衛星能夠提供高速傳輸、低度延遲的通信服務，加上低軌衛星數量多，讓低軌衛星通訊服務的可靠度高。

中華電信強調，這次是國內首度將低軌衛星通訊用於支援救災任務，成功驗證低軌衛星通訊網路對救災通訊有重大幫助，未來公司將運用低軌衛星提供更多元的通訊方式，並持續強化網路韌性，確保在緊急狀況下，國內重要的通訊仍能正常運行，也期待提供政府與民眾更完善的通訊服務。（編輯：蘇志宗）1130407