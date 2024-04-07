支援花蓮震災 高市5名特搜女力展現專業與勇氣

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（中央社記者張已亷高雄7日電）花蓮3日強震，高雄市消防局派特種搜救隊前往災區，65名人員展現非凡勇氣和專業能力，此次支援隊伍中有5名女性隊員，她們各自發揮關鍵作用，為救援行動注入動力。

高雄市政府消防局發布新聞稿指出，在搜救組中，領犬員鄭莛芸與搜救犬「咪娜」勇敢進入倒塌建築物、土石堆中，利用卓越搜救技能，找尋受困者位置，提高團隊搜救效率。

消防局表示，管理組有陳裔筑、何艾栩2名義消，陳裔筑平時為公司行銷創意總監、何艾栩則是房屋仲介，2人擅長文書處理且有優秀溝通能力，能將複雜表單設計成淺顯易懂表格，面對此次眾多受災地點及受困者，2人技能讓文書資料建檔及資訊彙整更加有效率。

醫療組中，義大醫院醫師常安安展現卓越醫療救治能力，在現場為傷者提供醫療處置，尤其這次在台8線175K有一名少年受困遊覽車，其雙腿開放性骨折，常安安面對險峻救援現場能冷靜評估患者狀況，適時給予藥物治療，為傷者帶來希望和安慰。

消防局指出，後勤組員溫琍筑在行動基地據點（BoO）照料每名隊員生活起居、打理伙食，時常能在基地內聽到她關心隊員的問候聲，「有沒有吃飽」、「晚餐有沒有吃了」，她也管理基地內衛生清潔及各項裝備器材，讓出隊人員能無後顧之憂在前線奮戰，為救援行動提供堅實後盾。

消防局表示，為所有參與此次救災行動隊員表示崇高敬意和感謝，其中女性隊員以專業知識和無畏精神，在救災行動中發光發熱，展現女性力量。（編輯：謝雅竹）1130407