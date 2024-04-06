土耳其無人機救援隊抵台 7日進駐花蓮協助搜索

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（中央社記者劉建邦台北6日電）中央災害應變中心今天表示，土耳其無人機救援隊攜帶無人機等裝備抵台，將連夜趕赴花蓮地震災區，預計7日上午向花蓮前進指揮所報到，將與台灣搜救隊結合搜索行動。

中央災害應變中心晚間發布新聞資料指出，花蓮發生強震後，各國紛表達願意派遣特種搜救隊或以物資援助、捐款等方式協助台灣，經評估後，認為國內物資及特種搜救能量仍可因應處理，捐款部分由外交部與衛生福利部辦理。

中央災害應變中心表示，自921地震與去年土耳其大地震後，台灣與土耳其已有援助友誼，經土耳其向駐土耳其代表黃志揚表達可派遣特種搜救隊及無人機隊抵台援助，昨天跨部會研商後同意土耳其無人機救援隊抵台協助，期待提供台灣地形險峻區域救災參考。

中央災害應變中心指出，土耳其無人機救援隊共7人攜帶無人機等裝備在今晚抵達國門，將連夜趕赴花蓮災區，預計7日上午8時許向花蓮前進指揮所報到，由土耳其無人機救援隊與台灣搜救隊結合搜索行動。

中央災害應變中心指出，政府對於土耳其無人機救援隊抵台援助表達感謝，盼可研議未來因應山區無人機搜索技術與行政協助，且也是國內首度以國際隊伍接待及撤離中心運作模式，更是自去年土耳其大地震後，拉近兩國的人道支援合作友誼。（編輯：戴光育）1130406