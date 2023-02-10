愛女受困100小時獲救 土耳其父親感謝台灣救援隊[影]

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（中央社記者劉建邦台北10日電）土耳其強震釀嚴重死傷。台灣救援隊與土耳其救援隊在重災區救出一名生命跡象穩定且受困約100小時的35歲女子，女子的父親激動地與台灣救援隊員擁抱、答謝，場面感人。

土耳其東南部與敘利亞接壤地區6日發生規模7.8強震，死亡人數已逾2萬人，救難人員持續在低溫中搜救。台灣搜救隊伍共130人、5隻搜救犬，分別於台灣時間6、7日出發至現場協助救援。

消防署今天指出，台灣搜救隊於當地時間9日凌晨與土耳其搜救隊在重災區阿德亞曼（Adiyaman）的一棟倒塌民宅內，發現一名被壓在水泥柱下的民眾，動用器具及影音生命探測器救援。

台灣救援隊及土耳其救援隊在當地時間9日中午12時43分確定受困女子位置，發現受困女子遭變形的樓板、彈簧床墊及棉被等雜物壓住，救援隊持續以器具救援，經19小時又37分搶救，順利把人救出。

從消防署釋出的現場救援影片發現，35歲受困女子的父親在女兒被救出後，特別與搜救隊員握手、擁抱，其中包含台灣搜救隊員，場面感人。女子從地震發生後到被搜救團隊營救，受困約100小時。（編輯：戴光育）1120210