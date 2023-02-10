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土耳其辦事處：衷心感謝台灣不斷湧入愛心

2023/2/10 16:27
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（中央社記者游凱翔台北10日電）土耳其發生強震、傷亡嚴重。駐台北土耳其經貿辦事處今天表示，在此艱難時刻，土耳其收到來自世界各國即時援助，包括台灣搜救隊，衷心感謝台灣官方、民間各界不斷湧入的愛心。

駐台北土耳其經貿辦事處下午發布聲明表示，6日凌晨4時17分土耳其東南部發生7.8強震，6個小時內接連發生強震，造成數以千計房屋震毀，影響至少11個省份，且多數道路中斷，目前已知有約1萬7000人罹難，傷者超過5萬人，死亡人數仍繼續攀升中。

駐台北土耳其經貿辦事處指出，在此艱難時刻，土耳其收到來自世界各國的即時援助，包括台灣於6日晚間立即整裝出發的搜救隊130人及5隻搜救犬，衷心感謝台灣各界不斷湧入的愛心，包括官方、民間的捐款、民生用品、醫療用品等各項物資的捐贈。

駐台北土耳其經貿辦事處強調，對於各界的關懷與善舉，他們將會確實並有效率的透過土耳其內政部災害與應變管理署（AFAD）統籌送達災區，讓災民能在最快的時間內得到救助。

駐台北土耳其經貿辦事處說，土耳其政府會盡全力照顧所有受災地區的災民。再次感謝台灣給予土耳其辦事處的各方協助。（編輯：蘇志宗）1120210

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