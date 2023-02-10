執行土耳其救援任務 台灣搜救隊長黃博村謙虛感謝

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（中央社記者劉建邦台北10日電）赴土耳其救援的台灣搜救隊帶隊官黃博村，曾帶隊赴日本311大地震救災。他今天說，謝謝當時日本多方協助，到土耳其救援也接獲當地協助，還能盡微薄能力協助搜救，非常感恩。

日本台灣交流協會今天在臉書Facebook分享，台灣派遣至土耳其的救援隊長黃博村，正是2011年日本發生311大地震時，前來救災的台灣救難隊長，相信在他帶領下一定可替災區民眾帶來希望。

在土耳其執行救援任務的黃博村透過消防署釋出影片表示，被日本台灣交流協會認出是311大地震前往協助救援的台灣救難隊長，他非常感謝，當時赴日本搜救時，接獲日本人的多方協助及幫忙，再次感謝。

黃博村說，這次前往土耳其執行援救任務，感受到全球環境明顯變化，導致許多天災等頻傳，他還能透過職務及微薄能力，在救援技能上回饋給日本或土耳其，由衷感謝。

他指出，這次執行土耳其救援任務，營救首名受困女性時，感受到土耳其強震，與台灣在1999年發生的921大地震類似，因當時他還在高雄市消防局服務，曾帶隊至南投中寮協助搜救，所以感受深切，並重申，還有能力赴災害現場做出一些貢獻，真的很感恩。

黃博村也特別感謝這次共同前往土耳其執行搜救任務的台灣救援隊員。他說，會確保在現場執行搜救任務隊員安全，請救援隊員在台灣家人放心，一定以安全為優先，「台灣、日本、土耳其加油」。

黃博村是消防署特種搜救隊副隊長，也是執行土耳其搜救任務的台灣救援隊伍帶隊官。（編輯：方沛清）1120210