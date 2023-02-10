台灣搜救隊長黃博村赴土耳其救災 日台協會：311大地震他也在

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（中央社記者游凱翔台北10日電）土耳其發生強震，傷亡嚴重。日本台灣交流協會今天分享，台灣派遣至土耳其的救援隊長黃博村，正是2011年日本發生311大地震時前來救災的台灣救難隊長，相信在他帶領下一定可替災區民眾帶來希望。

土耳其與敘利亞邊界6日凌晨發生規模7.8強震，造成嚴重死傷，無數建物被震垮或受損，災民無家可歸，還得面對嚴寒低溫，各國救援隊均已挺進災區，台灣也不例外。

日本台灣交流協會今天在臉書粉絲團分享，大家正齊心救援中，這次台灣派遣至土耳其災區救援的救難隊長黃博村，正是2011年311東日本大地震時前來救災的台灣救難隊長，日本當時受到來自台灣許多幫助，其中之一就是即時趕到災區協助救災的台灣救難隊。

日台協會指出，協會職員再次看到黃博村不禁熱淚盈眶，相信這次台灣派出的隊伍在黃博村領導下，一定可以再次為災區民眾帶來希望。

另外，日本救難隊也派出東京、福岡市、德島市等地的消防隊員前往，一邊進行救援、一邊注意避免二次災害的發生；過去在311中曾受到土耳其救難隊幫助的宮城縣也設置了多個捐款箱，想盡微薄力量回報當時的恩情，祝福日台兩隊搜救隊員救災順利、平安歸來。（編輯：蘇志宗）1120210