土耳其人感念伸援 台灣搜救隊買熱食免費加量送水果

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土耳其強震造成多人死傷。台灣搜救隊第一梯次成員8日中午（台灣時間）已抵達土耳其災區阿德亞曼並展開救援，現場為坍塌的8層樓高建物，搜救人員正在下裝備展開救援行動。（消防署提供）中央社記者黃麗芸傳真 112年2月8日

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（中央社記者鍾佑貞阿達那8日專電）台灣人以熱情聞名，土耳其民眾不遑多讓。搜救隊今天購買熱食時，店家見到隊服免費加量3成，隔壁水果攤也主動送上橘子，不斷感謝義舉。另一間肉攤遞上兩盤肉，隔壁間販售打獵裝備的專店也說將支援所需。

土耳其南部與敘利亞接壤的地區當地時間6日清晨發生規模7.8強震。法新社報導，土耳其目前已知8574人死亡、敘利亞2662人死亡，合計罹難人數超過1萬2000人。

台灣搜救隊分別於台灣時間6、7日出動兩批人員參與救援，共出動130人、5隻搜救犬馳援。第一批人馬8日進入阿德亞曼省（Adiyaman）後，獲美國有線電視新聞網土耳其頻道（CNN Turk）以一分鐘影片報導，內容介紹台灣40名搜救人員及器材，並稱團隊之後會去其他地方「全力搜救」。

除了搜救隊挺進前線，台商及僑胞也在第一時間自發性動員捐贈物資，其中一位台商更請記者帶多樣維持熱量的食品提供給搜救隊，並出動自家運輸工具投入救災。當地台灣人群組可見連串詢問募款的訊息，也有精通土耳其語的台僑願意擔任志工，協助將物資送入災區。

影片來源：中央社

在土耳其投資的陽明海運也捐1.5萬美元（約新台幣45萬元）給土耳其災害與應變管理署（AFAD）。總經理張見陸指出，金額雖不大，但希望棉薄之力多少能協助土耳其賑災。陽明海運土耳其公司也發起員工送物資至災區活動，員工反應非常熱烈 。

在第一線救災方面，消防署帶隊官許郁文今天對中央社表示，目前掌握方圓一公里以內的範圍內約有10至15人失聯，當地氣溫下探攝氏零下4度，加上房屋建築結構脆弱，多棟如「千層糕」崩塌，增添救援難度。

他也說，阿德亞曼交通運輸工具非常有限，無法擴大救援範圍，且拉車時間幾乎以倍數成長，雖然出動聲納儀器及救難犬，迄今仍未找到生還者。未來將依照當地政府的需求決定救援天數。

第2批台灣搜救隊從伊斯坦堡轉機至阿達那（Adana）向聯合國任務分配協調中心（UNRDC）報到時，不料部分裝備去向不明，90人因此滯留機場。駐土耳其代表處如熱鍋上螞蟻急追行李下落，終於在傍晚時分獲土耳其航空告知行李「遺落」在伊斯坦堡。一行人再度整裝上路時，當地時間已是半夜，在在可見搜救任務的不確定性。（編輯：周永捷）1120209

土耳其南部與敘利亞接壤地區發生規模7.8強震，死傷慘重，台灣搜救隊第一梯次成員8日挺進土國災區阿德亞曼，獲CNN報導，也首次以非認證國家名義建立分區指揮協調中心。（消防署提供）中央社記者黃麗芸傳真 112年2月8日