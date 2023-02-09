台灣搜救隊發現第2名土耳其強震受困者 使用碎石機救援[影]

（中央社記者黃麗芸台北9日電）土耳其強震已釀逾萬人喪命，台灣搜救隊偕同土耳其團隊合作、搜救，於8日晚間成功救出一名受困女子，緊接著同日深夜在現場又聽到敲擊聲，經確認位置後使用碎石機破壞救援中。



土耳其和敘利亞強震罹難者逾萬人，台灣搜救隊挺進土國災區阿德亞曼後，傳出第一個好消息，在當地時間8日救出一名女子，台北市搜救隊也在臉書發文表示，「黑暗的夜，總有光！」



消防署也透過臉書發文表示，台灣搜救隊於土耳其災區阿德亞曼（Adiyaman）進行搜救，並搭配土耳其當地的城市救援隊（SAK-1）及當地醫療隊伍（National Medical Rescue Team，UMKE）於當地時間8日下午3時40分，透過生命探測器在倒塌建築下聽到微弱聲音，發現是一名受困女子。

影片來源：中央社

土耳其強震死傷慘重，台北市搜救隊前進災區展開搶救作業，於當地時間8日深夜再發現1名受困者的敲擊聲，準備碎石機破壞、救援。（消防署提供）中央社記者黃麗芸傳真 112年2月9日

緊接著，台灣搜救隊隨即提供救援的裝備器材協助SAK-1隊伍進行救援，台灣搜救隊人員及隨隊醫師也投入搶救作業，並持續監測受困者身體狀況。



消防署說，由於受困女子肢體遭嚴重緊壓，現場作業空間狹小，受困狀況複雜，搜救人員利用破壞器材協助她脫困，但救援過程中她一度失去生命徵象，醫療團隊立即提供輸液給藥、插管治療，於現場和UMKE醫療隊伍在現地執行困難度極高的截肢手術，並於當地時間8日晚間8時40分將受困女子救出。



同時，救出受困女子後，現場人員立即進行CPR及電擊等急救措施，成功幫助她恢復生命徵象，隨後於當地時間8日晚間9時20分送達阿德亞曼培訓及研究醫院治療。



消防署說，台灣搜救隊與土耳其團隊合作無間，在震災後50小時救出受困者，是振奮人心的消息，也展現台灣搜救隊訓練精良的救援能力和高超的災區醫療救治技術，同時也更加發揮與其他團隊搭配合作的能力。



除此之外，消防署今天還透過新聞訊息指出，台灣救援隊在當地時間8日晚間11時25分在現場聽到敲擊聲，經使用聲音探測器後於11時59分初步確認受困者位置，利用碎石機破壞打穿第一層石板後，將開始往下方進行破壞和救援。



另外，台灣搜救隊第二梯次成員於8日中午12時45分（台灣時間）抵達土耳其伊斯坦堡，經外交部駐外人員協助轉機，同日晚間7時25分抵達土耳其阿達那（ADANA）機場，並向聯合國接待及撤離中心（RDC）報到，但其托運裝備飛機至今尚未起飛，且陸路需時7至8小時。



消防署說，目前已先安排部分現有人員搭乘中巴移動，包括有消防署10人、台中市消防局3人2犬、屏東縣消防局22人、台北市消防局13人及外交部翻譯人員，於當地時間9日凌晨2時10分先前往災區支援第一梯次搜救行動，以提升救援時效。



同時，第二梯次42人於機場留守，等托運裝備抵達後，再前往災區救援。（編輯：張銘坤）1120209