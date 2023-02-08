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土耳其強震捐款管道彙整 帳篷毛毯等物資也可捐

2023/2/8 14:32（2/8 14:58 更新）
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土耳其南部與敘利亞接壤的地區6日清晨發生強震，哈泰省建築物在強震後倒塌。（安納杜魯新聞社）
土耳其南部與敘利亞接壤的地區6日清晨發生強震，哈泰省建築物在強震後倒塌。（安納杜魯新聞社）
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（中央社網站8日電）土耳其與敘利亞邊界2月6日凌晨發生規模7.8強震，造成嚴重死傷。台灣第一批搜救隊7日抵達伊斯坦堡，包括台灣及歐美等國家皆派員協助救災。災民無家可歸之際還得面對寒冬低溫，駐台北土耳其貿易辦事處7日表示，目前急需外界捐贈保暖衣物與民生用品。中央社整理各方捐助管道供你參考。

外交部捐款專戶

國內：金融機構匯款，帳號270750「中央銀行國庫局」，戶名為「衛生福利部賑災專戶」。（僅能透過臨櫃匯款）

郵政劃撥方式，劃撥帳號50269506，戶名為「衛生福利部賑災專戶」。

國外：國外民眾捐款帳號是007-09-11868-0「兆豐國際商業銀行國外部」，戶名為「衛生福利部賑災專戶」。

捐款均請註明指定用途為：「土耳其震災專案」，並於空白處敘明捐款人姓名、電話及收據寄送地址，傳真至02-85906065，以利寄送收據。捐款聯絡電話為02-85906666。

（中央社製圖）
（中央社製圖）

駐台北土耳其貿易辦事處

災區急需成人及孩童冬天衣物，包括冬天大衣、保暖外套、雨衣、靴子、毛衣、長褲、手套、圍巾、毛帽、襪子、內衣褲，以及帳篷、床、帳棚用睡墊、毛毯、睡袋、保溫瓶、手電筒、尿布、衛生清潔用品、衛生棉及護墊等。

可寄E-mail至tr-office.taipei@mfa.gov.tr留下聯絡方式，同時告知欲捐助物資項目、數量和重量等資訊。

中華民國紅十字會

開設「土耳其強震捐款專區」，在官方網站點選「我要捐款」就能幫助災區民眾。

台灣世界展望會

1.利用台灣世界展望會網站線上捐款

2.郵政劃撥方式，劃撥帳號15752467，戶名為「台灣世界展望會」，並註明「2023土耳其及敘利亞震災救援」捐款

3.也可經由街口、蝦皮、Linepay等網路平台捐款

相關訊息可洽愛心專線02-81953005，或運用電子信箱pr@worldvision.org.tw洽詢。

慈濟基金會

可透過線上網站，點選「馳援土耳其地震」專區捐款。（編輯：侯少婷）1120208

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