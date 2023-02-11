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募集物資塞爆11日提前截止 土耳其駐台代表：感動得快哭了

2023/2/11 16:00（2/11 19:51 更新）
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土耳其強震釀重大傷亡，土耳其駐台代表處委託慈濟代收震災愛心物資，獲熱烈響應，許多民眾11日親送愛心物資到慈濟位於台北內湖的集中處，周邊交通一度壅塞。中央社記者王飛華攝 112年2月11日
土耳其強震釀重大傷亡，土耳其駐台代表處委託慈濟代收震災愛心物資，獲熱烈響應，許多民眾11日親送愛心物資到慈濟位於台北內湖的集中處，周邊交通一度壅塞。中央社記者王飛華攝 112年2月11日
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（中央社記者黃雅詩台北11日電）土耳其駐台代表處委託慈濟代收震災愛心物資，短短2天湧入超出預期數量，土國駐台代表處今天緊急宣布募集活動提前結束，只收到今天下午5時為止；駐台代表貝定可說，看到台灣人踴躍捐獻，無以言謝、感動得快哭了。

土耳其駐台辦事處今天在臉書發布緊急公告表示，感謝台灣各界的愛心與善舉，目前募集到的物資量已遠遠超出預期，土耳其國內也接收到來自世界各國龐大的物資捐贈，因此辦事處決定台灣的募集活動提前結束。

土耳其駐台辦事處指出，在此誠心向各界致歉並宣布，所有的捐贈物資只收到2月11日下午5時，以郵戳和快遞寄件時間為憑，親送物資者亦同，再次由衷感謝所有台灣人民源源不斷的愛心。

土耳其駐台代表貝定可（Muhammed Berdibek）今天親自前往慈濟內湖園區，他表示，看到台灣人如此踴躍捐獻，過程中真的感動得快哭了；他不知該如何用言語表達自己的感謝，也很遺憾必須宣布提前結束募捐物資，因為目前收到的數量已超出處理能量。

土耳其強震造成嚴重死傷，台灣民眾紛紛捐款或捐贈物資援助，11日不少愛心物資持續湧入慈濟位於台北內湖的集中處，現場志工進行登記、整理。中央社記者王飛華攝 112年2月11日
土耳其強震造成嚴重死傷，台灣民眾紛紛捐款或捐贈物資援助，11日不少愛心物資持續湧入慈濟位於台北內湖的集中處，現場志工進行登記、整理。中央社記者王飛華攝 112年2月11日
土耳其駐台代表處委託慈濟代收震災愛心物資，短短2天湧入超出預期數量，11日午後不少愛心物資持續湧入慈濟位於台北內湖的集中處，現場可見堆積許多紙箱。中央社記者王飛華攝 112年2月11日
土耳其駐台代表處委託慈濟代收震災愛心物資，短短2天湧入超出預期數量，11日午後不少愛心物資持續湧入慈濟位於台北內湖的集中處，現場可見堆積許多紙箱。中央社記者王飛華攝 112年2月11日

貝定可說，土耳其要從嚴重震災中重建是段很漫長的過程，或許未來還會需要台灣其他方面的援助；看到這麼多台灣人捐獻讓他很驚訝，「台灣人真的很善良、很慷慨，我們非常感謝」。

貝定可在物資捐贈現場，用中文向民眾不斷問候，重申「真的謝謝你們」；他表示，土耳其此次所經歷的災難是不可思議、令人心碎的，很感謝台灣及時伸出援手。

還是有很多愛心網友希望能有機會捐輸，在臉書留言詢問是否能規劃第二批物資募集計畫，很多愛心都在後面還沒到，且災民真的很多，「是不是能讓我們多盡一份心力照顧災民呢？」

路透社報導，土耳其南部與敘利亞北部6日凌晨發生規模7.8地震，已獲證實的罹難人數攀升至逾2萬3700人，為本世紀死傷第7慘重的天災，超越日本2011年的311大地震與海嘯，逼近2003年伊朗造成3萬1000人死亡的地震。（編輯：林克倫）1120211

土耳其與敘利亞強震釀嚴重傷亡，駐台北土耳其貿易辦事處及慈濟進行捐物資活動，慈濟基金會11日發布新聞指出，由於目前募集到的物資量已超出預期，辦事處決定台灣的募集活動提前結束，所有的捐贈物資只收到下午5時為止。（慈濟基金會提供）中央社記者楊淑閔傳真 112年2月11日
土耳其與敘利亞強震釀嚴重傷亡，駐台北土耳其貿易辦事處及慈濟進行捐物資活動，慈濟基金會11日發布新聞指出，由於目前募集到的物資量已超出預期，辦事處決定台灣的募集活動提前結束，所有的捐贈物資只收到下午5時為止。（慈濟基金會提供）中央社記者楊淑閔傳真 112年2月11日
大批愛心物資11日持續送到慈濟在台北內湖的集中處，將於整理後送往土耳其。中央社記者王飛華攝 112年2月11日
大批愛心物資11日持續送到慈濟在台北內湖的集中處，將於整理後送往土耳其。中央社記者王飛華攝 112年2月11日
慈濟位於台北內湖的集中處可見許多裝有物資的紙箱，現場志工進行整理。中央社記者王飛華攝 112年2月11日
慈濟位於台北內湖的集中處可見許多裝有物資的紙箱，現場志工進行整理。中央社記者王飛華攝 112年2月11日
土耳其駐台辦事處委託慈濟代收震災愛心物資，短短2天湧入超出預期數量，11日大批民間捐贈物資持續湧入慈濟位於台北內湖的集中處。中央社記者王飛華攝 112年2月11日
土耳其駐台辦事處委託慈濟代收震災愛心物資，短短2天湧入超出預期數量，11日大批民間捐贈物資持續湧入慈濟位於台北內湖的集中處。中央社記者王飛華攝 112年2月11日
土耳其駐台代表處委託慈濟代收震災愛心物資，短短2天湧入超出預期數量。11日仍有不少民眾到慈濟位於台北內湖的集中處親送愛心物資，一度造成附近交通壅塞。中央社記者王飛華攝 112年2月11日
土耳其駐台代表處委託慈濟代收震災愛心物資，短短2天湧入超出預期數量。11日仍有不少民眾到慈濟位於台北內湖的集中處親送愛心物資，一度造成附近交通壅塞。中央社記者王飛華攝 112年2月11日
#土耳其地震
#捐贈物資
#土耳其辦事處
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