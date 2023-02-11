捐土耳其平台收服務費惹議 衛福部：可選其他管道

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（中央社記者沈佩瑤台北11日電）土耳其及敘利亞強震奪上萬人命，各地愛心湧入，民間組織台灣中心透過群眾集資平台接受捐款，因平台收取服務費遭到質疑。衛福部今天表示，若有疑慮可選其他捐款管道。

土耳其東南部與敘利亞接壤地區6日發生規模7.8強震，至今奪走上萬人命。除衛生福利部開放土耳其震災捐款專案的帳戶帳號，長期在土耳其的非營利組織「台灣-雷伊漢勒世界公民中心」（台灣中心）也透過挖貝WaBay群眾集資平台接受捐款。

台灣中心在挖貝平台接受捐款，目前已超過新台幣800萬餘元；壹蘋新聞網報導，接獲民眾投訴，挖貝將從中收取部分服務費用，換言之部分捐款並沒有真正被捐出去，民眾批評是利用人家國難發財，行為不可取。

衛福部社會救助及社工司副司長楊雅嵐今天下午接受中央社記者電話訪問指出，經查，這是台灣中心向台北市政府申請的合法勸募活動，至於勸募計畫及方式，當初北市府核准的計畫書中應該都會提及。

楊雅嵐說，由於台灣中心屬於民間單位，很多民間單位有不同的募資捐款管道，台灣中心選擇跟這個募資平台合作，兩造擬定收取怎樣的費用應有簽訂相關契約，在合乎法規的範圍內，予以尊重。

楊雅嵐表示，因民眾對土耳其震災的愛心相當踴躍，事實上有很多管道可以捐助，包括衛生福利部與其他民間組織，建議民眾捐款之前可多方了解各個不同管道的狀況，選擇屬意的方式。

楊雅嵐強調，民眾若捐款給衛福部，財金公司日前已說明為了響應政府募款賑濟救災，免收土耳其賑災專戶捐款跨行交易手續費；所得款項將統一交由外交部統籌運用。（編輯：陳政偉）1120211