土耳其賑災善款湧入衛福部專戶 累計破2.7億

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（中央社記者沈佩瑤台北11日電）強震重創土耳其及敘利亞，至今奪走上萬人命。衛生福利部今天公布，開放賑災專戶累計金額已破億元，統計至10日下午5時，已湧入逾4.3萬筆、新台幣2.7億餘元善款。

土耳其東南部與敘利亞接壤地區6日發生規模7.8強震，傷亡人數不斷攀升。衛福部7日起陸續開放土耳其震災捐款專案的帳戶帳號，包括台灣銀行、四大超商等管道。

據統計，截至昨天（10日）下午5時止，總計接獲捐款4萬3462筆、新台幣2億7177萬餘元。

衛福部表示，國內可透過台灣銀行匯款，捐款帳號003001727277，戶名「衛生福利部賑災專戶」，包括自動櫃員機（ATM）、網路銀行、台灣行動支付（台灣pay）轉帳、臨櫃存款等方式。

四大超商門市，即7-ELEVEN的ibon、全家便利商店的FamiPort機台、萊爾富的Life-ET、OKmart的OK．go，捐款名稱「衛福部土耳其震災專案」。

金融機構臨櫃匯款，帳號270750「中央銀行國庫局」，戶名為「衛生福利部賑災專戶」，或是透過郵政劃撥方式，帳號50269506，戶名為「衛生福利部賑災專戶」。

國外民眾捐款帳號是007-09-11868-0「兆豐國際商業銀行國外部」，戶名為「衛生福利部賑災專戶」。

BANK NAME：MEGA INTERNATIONAL COMMERCIAL BANK CO., LTD.（BANK ADDRESS : NO.100, CHI-LIN RD. TAIPEI CITY, TAIWAN）

ACCOUNT NUMBER：007-09-11868-0

SWIFT CODE：ICBCTWTP007

BENEFICIARY’S NAME：MINISTRY OF HEALTH AND WELFARE DONATION A/C

SPECIFIED USE：TURKEY EARTHQUAKE PROJECT

衛福部表示，捐款期間自2月7日起至3月6日止，賑災專戶收到的捐款，將全數交由外交部作為土耳其賑災使用。

衛福部提醒，民眾捐款後請於空白處敘明捐款人姓名、電話及收據寄送地址，傳真至（02）8590-6065或電子郵件信箱1988SW1957@mohw.gov.tw，以利寄送收據（如以郵政劃撥捐款者，免再傳真收據），聯絡電話（02）8590-6627，也可洽1957免付費福利諮詢專線詢問。

此外，來自土耳其的藝人吳鳳也在社群網站臉書（Facebook）表示，土耳其發生強震後，台灣在第一時間伸援，難怪前土耳其總理達夫托葛魯（Ahmet Davutoglu）指「台灣是我們公民」。

他說，駐台北土耳其貿易辦事處及慈濟進行捐物資活動，他10日去倉庫看現場狀況，沒想過一天內湧入好幾噸物資，連土耳其代表也很吃驚；非常感謝所有幫忙的台灣人，「我在現場差點哭了！你們真的很棒」。（編輯：陳政偉）1120211