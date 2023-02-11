加拿大台灣社區送愛土耳其 僑胞熱烈響應

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土耳其強震，加拿大溫哥華台灣社區展現人飢己飢精神，僑胞發起義賣捐助和物資收集活動，受到踴躍響應。（翁家婷提供）中央社記者程愛芬溫哥華傳真 112年2月11日

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（中央社記者程愛芬溫哥華10日專電）土耳其強震，加拿大溫哥華台灣社區展現人飢己飢精神，僑胞發起義賣捐助和物資收集活動，受到非常踴躍響應。土耳其溫哥華領事館感謝社區愛心，將安排土耳其航空公司運送物資。

身為兩個孩子母親的翁家婷是這次送愛到土耳其活動發起人，她對中央社表示：「這幾天心情非常沉重，看到那麼多孩子受苦，非常揪心，我想做一點事情。」

開甜點店的翁家婷決定做幾款拿手點心義賣，所得全數捐給土耳其震災專案。甜點很快訂購一空，籌得逾5000加幣（約新台幣12萬元）。

除了義賣捐助外，翁家婷也發起物資籌集活動，今天才剛臉書貼文，就有許多善心人士響應。她說：「由於土耳其現在非常寒冷，很多僑胞都捐出新的禦寒衣物和暖暖包，都是非常實用的物資。」

協助處理物資收集工作的楓買國際物流公司負責人黃俊青對中央社說：「我們提供倉儲外，也負責包裝和運送，屆時會在貨物打上『台灣』字樣，讓土耳其人看到加拿大台灣人的力量。大家都是盡棉薄之力，但團結力量大。」

慈濟加拿大分會也收到許多僑胞詢問，紛紛表示希望貢獻心力，分會對外發言的仝戰雲表示：「慈濟基金會於第一時間已啟動善心護持賑災活動，土耳其當地最缺毛毯，因此已送加厚型毛毯到土耳其，後續仍會繼續募愛。」

駐溫哥華台北經濟文化辦事處感佩僑胞愛心賑災，也積極擔任協調者，與土耳其溫哥華領事館合作。

土耳其溫哥華領事館由衷感謝社區源源不絕愛心，已協調土耳其航空公司提供免費運送服務。

除了善款和物資外，大溫哥華地區的本拿比市（City of Burnaby）搜救隊日前已抵達土耳其災區展開搜救工作，是加拿大首支抵達當地救援隊。

加拿大政府宣布捐助1000萬加幣賑災土耳其，還有國民捐贈給加拿大紅十字會救援基金。（編輯：陳惠珍）1120211