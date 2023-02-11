土耳其地震災區進入開挖階段 台灣搜救隊擬15日返台

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（中央社記者賴于榛台北11日電）內政部長林右昌今天說，土耳其地震至今逾120小時，當地政府開始派遣大量重機械進入災害現場開挖，搜救作業已無法進行，經搜救隊指揮官通盤考量後，台灣搜救隊預計在15日返抵國門。

土耳其東南部與敘利亞接壤地區6日發生規模7.8強震，死亡人數已逾2.3萬；台灣搜救隊伍共130人、5隻搜救犬，日前分2批出發至現場協助救援。

林右昌晚間透過新聞稿表示，土耳其大地震發生至今已逾120小時，當地政府開始派遣大量重機械進到災害現場開挖，並接管分區協調中心（SCC1），現場環境惡劣，搜救作業無法進行，當地AKUT搜救隊決定在今天下午撤離，現場搜救任務告一段落。

林右昌說，台灣搜救隊指揮官經通盤考量後，預定於當地時間12日上午進行撤離，並預計14日晚間抵達伊斯坦堡機場搭乘長榮航空專機，全隊預計台灣時間15日下午3點返抵國門。

不過林右昌也表示，相關撤離路線、日期等都是在搜救隊完成任務，以及災區道路水電狀況都許可的最佳狀態下才有可能達成，實際能夠依計畫時間返國、可撤離的人數批次，都需視前線實際狀況，由指揮官即時調整。

林右昌說，台灣搜救隊在震災第一時間馳援，不僅在初期擔任任務分配的領導工作，並且在當地搜救單位的協同合作下，與時間賽跑救出倖存災民，獲得國際間的讚賞，這不僅加強兩國友誼，也象徵台灣搜救隊勇敢犯難的堅毅精神。（編輯：張均懋）1120211

台灣搜救隊深入災區，頻繁被民眾攔住請求協尋在瓦礫堆中的家屬。中央社記者鍾佑貞阿德亞曼攝 112年2月9日

圖為台灣搜救隊於土耳其地震災區阿德亞曼以非認證國家名義建立分區指揮協調中心。（消防署提供）