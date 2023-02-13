台灣搜救隊4噸器材暖捐土耳其AKUT 強化互助機制

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（中央社記者黃麗芸台北13日電）台灣搜救隊結束土耳其震災援救任務將返台。消防署今晚表示，台灣搜救隊將所攜帶4噸的搜救裝備器材捐給伊斯坦堡志工團體搜救協會（AKUT）搜救隊，強化台土震災搜救互助機制。

消防署今晚發布新聞稿指出，為協助土耳其持續因應搶救受災民眾與未來可能潛存地震災害整備，消防署向內政部長林右昌提出捐助搜救裝備器材構想後，林右昌便立即向行政院長陳建仁報告，陳建仁認為責無旁貸，且只要能幫得上忙之處將全力幫忙並支持。

消防署表示，經與外交部合作透過外交管道，將台灣搜救隊此行所攜帶約4噸的搜救裝備器材捐助土耳其AKUT搜救隊，建立兩國因921及這次災害救援的永續合作情誼，強化台灣與土耳其的震災搜救建立互助機制。

AKUT為土耳其首支獲聯合國中型搜救隊認證的國際搜救隊，消防署指出，AKUT曾於民國88年921震災時抵台協助救災，這次土耳其遭受重大地震災害，台灣搜救隊即刻前往救援，並與AKUT合力救出一名受困民眾，為雙方建立良好互助合作默契。

消防署表示，這次捐助的救援裝備器材約4噸、3大類，包括有救援類，含破壞及支撐器材等，可用於破壞及支撐倒塌建築物來救援受困者；後勤類，含營地作業用帳篷及發電機等；醫療類，含創傷包紮固定所需醫療耗材等，都為土耳其震災後期救援、復原重建階段及面對未來潛存地震所需救援裝備物資。

消防署指出，未來台灣特搜隊也將與AKUT等土耳其搜救隊伍持續交流與合作，並誠摯邀土耳其特搜隊抵台交流合作，為建立兩國可長可久與周全互助合作機制共同打拚努力。（編輯：戴光育）1120213