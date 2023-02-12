福衛五號助土耳其救災 衛星影像曝受災範圍約7座大安森林公園

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（中央社記者蘇思云台北12日電）土耳其6日發生強震，國家太空中心透過福衛五號衛星影像協助救災，並比對地震前後影像，得出建物受災範圍約187公頃，觀察部分地區地表移動了69公分以上。福五對災區的取像工作將持續到17日。

土耳其靠近敘利亞邊界地區在當地時間6日清晨，發生規模7.8強震，後續更多次餘震，導致災情擴大。

國家太空中心昨天在臉書（Facebook）專頁分享，每次發生重大災害，太空中心的「資料處理組」就嚴陣以待。土耳其地震發生後2小時，資料處理組就啟動緊急排程，也同時接獲守望亞洲（Sentinel Asia）發出的取像需求。

國家太空中心指出，台灣現役遙測衛星福衛五號（福五）2月7日正好會經過土耳其，原規劃取像最初強震震央附近的加濟安泰普省（Gaziantep），不料天氣不佳，目標地區完全被雲遮蔽。

好在福五每2天會再訪同一地區，9日順利在當地時間11時33分取得清晰影像；11日取像位置相同，也取得清晰成果。由於災區範圍廣大，福五13日將會換地點拍攝。

福五在9日首次取得清晰災後影像，並彙整多幅國外衛星影像進行災情分析，將資料提供給國家災害防救科技中心、慈濟基金會等單位，也跟守望亞洲共享資訊，給各國救災成員。福五對災區的取像工作會持續至17日，為國際救援行動盡一份心力。

國家太空中心指出，團隊以福五9日影像搭配歐洲Sentinel-2衛星今年1月25日的災前影像，進行建物判釋分析，標定出可能為建物坍塌區域、帳篷搭建區域、地表崩裂或樹木倒塌等處，得出建物受災範圍約187公頃（約7個大安森林公園）。

此外，團隊也應用兩組歐洲Sentinel-1衛星的雷達影像做震災前後比對，初步觀測地表變化量，觀察到部分地區地表移動了69公分以上。

國家太空中心指出，福五自2017年升空至今已取像超過6萬4000幅。它運行在720公里高的軌道，繞地球一圈約99分鐘。在那圈軌道中，衛星行經地球白天與黑夜區域的時間各半，晝時取像，夜時就讓科學酬載蒐集電離層資料。

國家太空中心指出，衛星影像是救災一大助力，擁有自主的遙測衛星是很珍貴的資源，但能否順利取得影像，深受天氣以及衛星本身的軌道影響。國際上也出現一些合作組織，串聯太空機構，整合各遙測衛星的資源與所長。

例如，由日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）發起的「守望亞洲」即是一例，也是太空中心密切合作的對象。台灣自2010加入至今，已支援156件災害取像，台灣有難時，也受惠其幫助。（編輯：楊蘭軒）1120212

土耳其南部城市卡拉曼馬拉斯8日空拍畫面顯示樓房倒一片。（Maxar Technologies/Handout via 路透社）