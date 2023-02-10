土耳其房屋偷工減料建材估僅1/10符標準 抗震法規形同虛設

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土耳其6日發生強震，原本多層樓的建物被震垮夷平，救援人員7日持續在瓦礫堆中尋找倖存者。（安納杜魯新聞社）

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（中央社伊斯坦堡9日綜合外電報導）「時代雜誌」（TIME）報導，土、敘強震在土耳其震垮5600多棟建築物，凸顯土耳其防震建築相關法令形同虛設，普遍偷工減料。工程師預估，土國僅1/10建築物符合抗震法規。

報導中指出，土耳其坐落在數個板塊交界之處，且正好位於東安納托利亞（East Anatolian）及北安納托利亞（North Anatolian）兩大斷層帶上，地震早已成為當地人生活的一部分。

土耳其南部與敘利亞接壤地區6日先後發生規模7.8及7.5強震，在兩國已造成超過2.1萬人喪生，另有數以千計人受傷；據土耳其災害與應變管理署（AFAD）統計，土耳其東南部已有超過5600棟建築物倒塌。

這波強震只是土耳其近年遭遇一連串強震襲擊的最新一次。1999年伊茲米特（Izmit）發生規模7.6強震，造成超過1.7萬人罹難，10年後土耳其政府成立災害與應變管理署以因應自然災害，並承諾訂定新的建築標準，以及推動計畫加強現有建築物結構。

去年底土耳其西北部杜茲（Duzce）發生規模5.9地震，當時土耳其工程師和建築師協會聯合會（Union of Engineers and Architects）發布聲明，宣告土耳其抗震計畫失敗。

「必須以正確與積極的方式落實設計、施工和檢查，才能確保建築物抗震安全性」，但現場監工「仍然只是紙上作業程序」。

此外，土耳其建築物普遍偷工減料也是一大問題。

即將抵達土耳其提供人道援助的宮本國際（Miyamoto International）結構工程師宮本（H. Kit Miyamoto）表示，土耳其1997年通過一項法規，明定建築物必須以延性混凝土建造，可以讓建築物在遭遇地震時更具韌性，但估計土耳其只有1/10建築物符合標準，而老舊建築物大多一住再住，並未拆除重建以符合新標準。

即便如此，工程師仍然可以透過加固來改造老舊建築，這比起從頭開始蓋房更具成本效益。但曾與世界銀行（World Bank）合作改造土耳其學校的宮本說，很難要求私有建築這樣做。

土耳其結構工程師圖尊（Cüneyt Tüzün）說，建築業是政府一大金流來源，以致政府對建築工地內不遵守法規的現象視而不見。（譯者：張茗喧/核稿：嚴思祺）1120210

救難人員持續在土耳其哈泰省搜尋生還者。（安納杜魯新聞社）