土耳其強震後滿目瘡痍 前後對比衛星照曝光

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澳洲廣播公司（ABC）報導，從最新發布的衛星影像中，可看出土耳其歷經強震肆虐後的滿目瘡痍。（圖取自ABC網頁abcnews.go.com）

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（中央社安卡拉8日綜合外電報導）被夷為平地的城市、殘破不堪的混凝土和金屬物，以及帳篷搭建的臨時醫院，從最新發布的衛星影像中，可以看見土耳其歷經強震肆虐後的滿目瘡痍。

土耳其南部與敘利亞邊界地區6日清晨發生規模7.8地震，死亡人數即將破萬，澳洲廣播公司（ABC）報導，美國民間企業馬薩爾科技（Maxar Technologies）今天公布最新衛星影像，可以看出與2019年相比，這起強震的破壞程度與範圍有多大。

畫面顯示，位於土耳其加濟安泰普省（Gaziantep Province）、鄰近首起地震震央的伊斯拉希耶（Islahiye）已面目全非，建築物被震垮，屋頂翻落到地上，街道四處散落著瓦礫堆。

曾經停放汽車的停車場，現在充斥著扭曲的混凝土和金屬殘骸，工作人員正在清理現場。

在這座城鎮郊區，醫院外頭搭起帳篷作為臨時診療室，用來治療獲救的倖存者和數以千計傷患。

在伊斯拉希耶以北、震央以東23公里的努爾達伊（Nurdagi），災情也相當慘重。這座城市人口僅4萬的城市也被強震摧毀，許多公寓大樓和民宅幾乎都已不復存在。

原本繁忙的街道上隨處可見咖啡館、餐廳和市場，現在路邊兩側搭起數十個白色帳篷，用來安置災民。

美國行星實驗室公司（Planet Labs）提供的SkySat衛星影像顯示，努爾達伊以北的卡拉曼馬拉斯（Kahramanmaras）市中心嚴重受創，四處都是灰塵和瓦礫堆，地標已無法辨識，有些公寓大樓倒塌。

這些畫面讓各界初步了解，土耳其在這起強震後的情況有多糟糕，即使聯合國也有自己的衛星影像，也須花費更長時間，才能了解這場致命災難真正的破壞程度。（譯者：劉文瑜/核稿：劉淑琴）1120208