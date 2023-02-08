土耳其強震只有手沒被壓 父親廢墟旁緊握亡女手

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（中央社卡拉曼馬拉斯7日綜合外電報導）土耳其南部與敘利亞昨天發生強震，有一名15歲女孩躺在床墊上遭石塊壓住，僅露出一隻手，儘管天寒地凍，她的父親仍緊緊握住她的手不放，撫摸女兒已僵硬的手指。

法新社與英國「衛報」（The Guardian）報導，穿著螢光橘色外套的漢瑟（Mesut Hancer）跪坐在女兒艾爾麥克（Irmak）已無氣息的遺體旁邊，悲傷到說不出話來，因為這是他最後一次能夠握住女兒的手。

他靜靜坐在一旁，緊握女兒從瓦礫堆中伸出的手，而她身體的其他部分仍被壓在巨大的混凝土板、破碎的窗戶與磚塊下。

土耳其與敘利亞邊界地區昨天發生規模7.8地震，造成超過6256人死亡、數以千計民眾受傷，由於住家公寓被夷為平地或在餘震中倒塌，導致數以百萬計民眾無法返家，艾爾麥克卻是連逃都來不及。

隨著時間流逝，震央卡拉曼馬拉斯省（Kahramanmaras）災民恐慌、憤怒與失望情緒不斷增加，災民向當局宣洩怒氣，認為他們在處理土耳其數十年來最大的災情上因應緩慢。

薩基羅格魯（Ali Sagiroglu）憤怒大喊：「國家在哪裡？官員在哪裡？我無法從瓦礫堆中找到我的兄弟。我找不到我的姪子。看看四周，根本就沒有國家官員在這裡。」

他的父親與兄弟受困瓦礫堆中，生死未卜。

這場地震釀成慘重災情。市中心一個地區有8棟超過10樓高的公寓大樓，在首起地震發生後於深夜倒塌，之後又發生數起強烈餘震，很少人能從這些建築中逃出；據信每棟公寓大樓都住著大約150人。

然而，感到憤怒的不只有薩基羅格魯一人。

有些家屬不願再等救援抵達，徒手搬開瓦礫，急著尋找親人，無論他們是不是還活著。

法新社團隊看到，在卡拉曼馬拉斯省許多區域，有一群又一群的倖存者獨自站在一旁，沒有任何政府團隊向他們提供食物、醫療救援或其他支援。

到了今天下午，市中心陷入詭異的寧靜氛圍。

一名40多歲的男子說：「昨天，我們還聽得到瓦礫堆中有很多人大聲呼救，但今天早上陷入一片寂靜，他們肯定是因為太冷而死了。」

土耳其災區深夜氣溫降到攝氏3度以下。倖存者圍繞在營火周圍取暖，在寒風刺骨的雨天中，有些人躲在車裡避難。

60多歲男子尤迪茲（Cuma Yildiz）指控官員殘酷無情。他問：「他們現在在哪裡？哪裡？他們很無情，沒同理心。」

土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）5月將面臨一場艱辛選戰，他今天頂著龐大壓力，宣布承諾投入1000億里拉（約新台幣1603億元）在數個地震支援措施上。

他也承諾，「許多」武裝部隊承諾將會盡快協助搜救。（譯者：張曉雯/核稿：劉文瑜）1120208