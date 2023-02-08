土耳其敘利亞強震已逾7800死 災民街頭燒垃圾取暖

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土耳其和敘利亞強震罹難人數已逾7800人。圖為卡拉曼馬拉斯省災民7日在街頭燒垃圾碎片取暖。（法新社）

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（中央社土耳其尚勒烏爾法市7日綜合外電報導）土耳其和敘利亞強震目前罹難人數已超過7800人，搜救人員仍頂著寒風與時間賽跑，在毀損傾倒的建築物殘骸下搶救生還者。

土耳其南部與敘利亞接壤的地區當地時間6日清晨發生規模7.8強震。法新社報導，最新統計顯示，土耳其有5894人死亡，敘利亞至少1932人喪生，總計達7826人因強震罹難。

在國際援救物資開始送達之際，災民在街頭燒垃圾碎片取暖。

土耳其哈泰省多棟建築物受強震影響倒塌。（路透社）

然而也傳出一些非比尋常的生還故事，例如敘利亞西北城市金代里斯（Jindayris）一名新生兒在瓦礫堆中被救出，臍帶仍連在母親身上，不過她的母親已不幸喪生。

6日強震發生時民眾仍在熟睡，強震造成數以千計建物毀損，受困人數不詳，恐有數百萬人的生活大受影響。

國際社會動員救援，各國搜救隊伍和援救物資都已空運抵達。

然而，部分受創最嚴重地區的災民依舊有自生自滅的無奈感。

土耳其南部城市卡拉曼馬拉斯城（Kahramanmaras）災民沙吉羅格魯（Ali Sagiroglu）表示：「我無法從廢墟中把我兄弟救回來，也救不回我的姪子。看看周遭，這裡竟沒有政府官員在此，看在老天的份上。」

他還說：「已經兩天了，我們都沒見到政府官員來此…孩子們在寒冬中受凍。」

這場強震加上冬季風暴讓許多道路不堪使用，其中部分因地震損毀，幾乎無法通行，導致一些地區交通堵塞長達數公里。

外界擔心死亡人數還會持續攀高，世界衛生組織（WHO）估計罹難人數恐達2萬人。

世衛組織同時警告，受這次強震影響人數恐高達2300萬人，呼籲世界各國以最快速度提供協助。

土耳其是全球地震最活躍的地區之一。上一次發生規模7.8強震是在1939年，當時造成土耳其東部艾辛疆省（Erzincan）3萬3000人死亡。（譯者：徐睿承/核稿：蔡佳敏）1120208

土耳其6日發生強震，迪亞巴克爾省群眾在瓦礫堆中尋找生還者。（路透社）