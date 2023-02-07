敘利亞仍有數百家庭困在瓦礫堆下 亟需國際援助

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（中央社安曼7日綜合外電報導）敘利亞叛軍掌控地區的民防服務團體首長沙雷今天告訴路透社，敘利亞西北部仍有數以百計家庭被困在昨天強震造成建物倒塌的瓦礫堆下，能拯救他們生命的時間所剩不多了。

沙雷（Raed al-Saleh）表示，外界稱為「白盔」（White Helmets）的救援組織現在迫切需要國際團體協助他們的搜救行動。據敘利亞當局與搜救人員表示，當地已有至少1712人喪生。

沙雷說：「每一秒都攸關挽救生命。我們請求所有人道團體提供物資援助，緊急回應這場大災難。」

土耳其靠近敘利亞的地區昨天發生規模7.8強震，造成許多公寓大樓倒塌，醫院也受到嚴重破壞，導致數以千計民眾傷亡或無家可歸。

根據大馬士革政府及叛軍掌控的西北部地區救難人員提供的數據，敘利亞至少有1712人死於這場地震，還有數千人受傷。

在敘利亞西北部的受災地區，缺乏設備及氣溫極冷阻礙救援行動，搜救人員只能用克難工具與雙手清出成堆瓦礫。

沙雷表示：「我們的團隊做了許多努力，但仍不足以應付這場大災難與大量倒塌的建築物。」

在叛軍掌控飛地運作的敘利亞非政府組織（NGO）「緊急應變小組」（Emergency Response Team）指出，暴風雪已造成臨時難民營區內的道路封閉。數以萬計流離失所的敘利亞人住在這些難民營。

在敘利亞城市沙爾馬達（Sarmada）從事救難工作的資深搜救人員伊布拉欣（Salamah Ibrahim）表示：「我們想取得重型設備面臨巨大困難，因為受災地區範圍如此廣。」伊布拉欣整個鄰近地區都被夷為平地。

在敘利亞西北部的叛軍掌控飛地約有400萬居民，當中許多人之所以住在這裡，是因為敘利亞政府軍在俄羅斯支持下進行的一場攻擊，使得敘利亞總統阿塞德（Bashar al-Assad）在這場長達10多年的內戰當中勢力由衰轉盛，造成這些敘利亞人被迫離開家園。

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敘利亞城市伊德利布（Idlib）的衛生當局首長奎拉特（Zuhair al Qarat）說：「大多數醫院已經擠滿傷患，情況是一場大災難。我們迫切需要藥物來應付所需。」

根據搜救與援助人員說法，在敘利亞政府掌控的阿勒坡市（Aleppo）東區，也普遍可見地震造成的損害。當地建築物仍殘留2016年遭到俄羅斯與敘利亞政府軍猛烈空襲的痕跡，當時是為了將叛軍逐出而進行轟炸。（譯者：張正芊/核稿：林治平）1120207