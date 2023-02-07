土耳其敘利亞強震逾5200死 國際馳援狀況一次看

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（中央社巴黎7日綜合外電報導）一場規模7.8的強震造成土耳其與敘利亞逾5200人喪命，土耳其總統艾爾段表示，有70個國家願意協助搜救，並稱計劃開放西部觀光勝地安塔利亞（Antalya）的旅館收容災民。

艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）表示，強震已在土耳其受災的10省造成至少3549人死亡、2萬2168人受傷。加上敘利亞據報有1712人罹難，使得昨天地震確認的死亡人數來到5261人。

以下是各國承諾支援概況：

● 台灣

美聯社報導，台灣將派遣130名救難隊員、5隻搜救犬及13噸裝備至土耳其。內政部長林右昌表示，第一梯次救援隊昨晚出發赴土，第二梯次在今天動身。政府稍早還說將捐贈土耳其政府20萬美元賑災。

● 歐洲聯盟

法新社報導，歐盟危機管理執行委員雷納希克（Janez Lenarcic）今天證實，歐盟已動員來自19個國家的27支搜救與醫療團隊來協助土耳其，共投入超過1150名救難人員與70隻搜救犬。

● 美國

美國總統拜登（Joe Biden）表示，美國迅速調派救援團隊開始支援土耳其搜救。

白宮國家安全會議（NSC）發言人柯比（John Kirby）表示，美國將派出兩支各79人的搜救團隊；五角大廈與美國國際開發總署（USAID）也在跟土耳其方面協調。

● 中國

國營媒體報導，中方表示，首批中國救難隊今天在土耳其開始工作，並將對土耳其提供590萬美元的緊急援助，包括派遣救援隊和醫療隊。

國家國際發展合作署副署長鄧波清告訴中國中央電視台，北京也將協調向敘利亞提供「急需的救災物資」，但未說明數量。

● 英國

英國外交大臣柯維立（James Cleverly）表示，英國將派遣76名專業搜救人員、裝備與搜救犬前往救援。英國也將出動緊急醫療團隊前往現場評估狀況。

● 俄羅斯

俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）與敘利亞總統阿塞德（Bashar al-Assad）、土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）通話時，承諾派遣俄國團隊至敘、土兩國。

俄國國防部表示，部署在敘利亞的300名軍人將協助清理工作。

● 聯合國

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）表示：「我們的團隊在現場評估需求並提供協助。我們指望國際社會協助數以千計的受災家庭，其中許多家庭位於難以前往的地區，原本就亟需人道援助。」

● 印度

印度外交部表示，印度國家災害應變部隊（National Disaster Response Force）組成的兩支百人團隊準備攜帶搜救犬與裝備飛往災區。醫師與緊急護理人員也準備攜帶藥品前往。

印度與土耳其關係冷淡，但印度總理莫迪（Narendra Modi）表示，他對土耳其與敘利亞傷亡慘重感到悲痛。

● 德國

德國境內土耳其裔人士至少300萬人，內政部長費瑟（Nancy Faeser）表示，德國將「動員一切可用之協助」。

● 烏克蘭

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）表示，飽受戰爭蹂躪的烏克蘭「準備提供必要援助，來克服這次災害的後果」。

● 希臘

希臘是土耳其歷史上的競爭對手，邊界和文化爭執也影響現任希臘總理米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）與安卡拉政府的關係。但米佐塔基斯承諾會運用「一切可用力量」來援助鄰國。

● 以色列

以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）表示，在透過外交管道收到敘利亞方面的請求後，他已同意送援助到敘利亞，但一名大馬士革政府官員否認曾要求幫助。敘利亞政府並不承認以色列。

尼坦雅胡說，以色列政府也會提供土耳其人道援助。

● 波斯灣國家

卡達表示，將派遣120名救援人員，連同「野戰醫院、救濟援助、帳篷與冬季補給物資」送至土耳其。

阿拉伯聯合大公國承諾援助敘利亞約1360萬美元，其中包括搜救團隊、緊急救濟補給品和緊急援助。

阿拉伯聯合大公國通訊社（WAM）表示，阿聯已派出首架飛機前往土耳其南部，計劃在那裡設立一處野戰醫院。

● 伊朗

伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）表示，伊朗準備提供「緊急救濟援助給這兩個友好國家」，並就這起「令人心碎事件」表達哀悼。

● 阿爾及利亞

阿爾及利亞民防單位表示，已派出一支包含醫護人員的89人風險管控團隊至土耳其，外加17公噸的裝備，同時也將派遣另一組人前往敘利亞。

● 突尼西亞

突尼西亞官員表示，總統薩伊德（Kais Saied）下令提供土耳其和敘利亞「人道援助」，包括14公噸的毯子和食物。突尼斯政府也號召醫護志工搭乘突尼西亞軍機前往救災。

● 日本

日本政府表示，將派遣國際緊急援助隊前往土耳其。（譯者：楊昭彥/核稿：林治平）1120207