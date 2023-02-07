3大板塊匯聚造就土耳其地震頻仍 重點一次看

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土耳其南部與敘利亞接壤的地區當地時間6日清晨發生芮氏規模7.8強震，目前土、敘兩地罹難人數超過3800人。圖為卡拉曼馬拉斯省多棟建物因地震倒塌。（路透社）

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（中央社伊斯坦堡6日綜合外電報導）土耳其南部與敘利亞接壤的地區當地時間6日清晨發生芮氏規模7.8強震，目前土、敘兩地罹難人數超過3800人。地震規模大、震央淺且鄰近聚居地是傷亡如此慘重原因。

「紐約時報」引述土耳其國營的安納杜魯新聞社（Anadolu News Agency）指出，地震造成當地至少2379死、1萬3293傷，超過5600棟建築損毀。土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）表示，最終傷亡與災損尚難推估。

敘利亞方面，根據敘國衛生部與救援組織「白盔」（White Helmets）表示，目前罹難者超過1450人，上千人受傷。

● 地震發生時地

「華盛頓郵報」指出，強震發生於當地時間6日清晨4時17分，震央在土耳其南部鄰近敘利亞的加濟安泰普省（Gaziantep）努爾達伊（Nurdagi）鎮附近。連遠在賽普勒斯、黎巴嫩的人都能感受到地震威力。

之後陸續發生40多次餘震，包括規模7.8主震11分鐘後出現規模6.7餘震；當地時間下午1時發生規模7.5地震可能並非餘震，而是「雙地震」（同樣大小的地震發生在相對密集的時間和地點）。

目前世界記錄到最大的地震是1960年5月發生在智利的規模9.5。

● 土耳其為何地震頻仍

美國「國家地震資訊中心」（NEIC）地震學家阿塔威（Yaareb Altaweel）指出，土耳其位處阿拉伯板塊、安納托利亞板塊與非洲板塊匯聚而成為地震熱點。當板塊滑過並相互擠壓時會產生摩擦和壓力，能量釋放成為地震。

倫敦大學學院（UCL）地震學家希克斯（Stephen Hicks）表示，阿拉伯板塊每年北移約1.1公分，位於安納托利亞板塊的土耳其因此被向西擠壓，如此地質運動讓土耳其有兩大斷層易產生地震－長1488公里的北安納托利亞斷層與近500公里長的東安納托利亞斷層。

土耳其許多規模較大的地震都是在北安納托利亞斷層，因位置較靠近人口稠密的大城伊斯坦堡，也較受關注。但希克斯表示，這次強震是沿東安納托利亞斷層區侵襲，此前自1900年地震監測網絡建立以來，當地還沒出現過規模7以上的地震。

希克斯說，多年來東斷層沒有發生大地震，加上阿拉伯板塊向北移，表明這個地區蓄積的壓力已久。

● 為何傷亡如此慘重

救難人員在敘利亞伊德利布省倒塌的建築物中搜救。（敘利亞民間防衛團體提供／安納杜魯新聞社）

傷亡慘重是多重原因所致，包括規模大、震央淺層且靠近民眾聚居地。6日強震的深度僅約17.6公里，地震波很快就到達地面造成更劇烈搖晃，且餘震超過40次。阿塔威說，外界目光易受主震吸引，但餘震破壞力也不容小覷。

● 土耳其歷年強震動輒規模7

6日的規模7.8強震被認為是1939年以來土耳其最強烈的地震，當年同為規模7.8的地震侵襲土耳其東北部。

1970年3月，土耳其西部遭規模7.1強震侵襲造成1000多人罹難、8000多棟建物毀損；1999年8月，規模7.4強震侵襲土耳其西北，造成1萬7000多人罹難、25萬多人流離失所，數月後土國西部又發生規模7.2地震造成800多人罹難。2020年1月24日土國東部也發生規模6.7地震。（譯者：陳亦偉）1120207