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全球最易發生地震國家之一 土耳其過去屢遭強震侵襲

2023/2/6 23:57
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（中央社安卡拉6日綜合外電報導）土耳其今天發生規模7.8強震，為該國逾84年來最慘重災害，迄今與鄰國敘利亞合計已逾2300人喪生。土耳其為全球最易發生地震的國家之一，過去屢遭釀成嚴重死傷的強震侵襲。

●1939年12月

1939年12月27日，土耳其艾辛疆（Erzincan）曾發生規模8.2強震，為該國有紀錄以來最強地震，導致逾3萬人死亡。

●1976年11月

1976年11月，土耳其東部萬恩省（Van province）曾遭規模7.3強震侵襲，震央位於恰爾德蘭（Çaldıran）附近，共造成4000至5000人傷亡。

●1999年8月

1999年8月，土耳其西部城市伊茲米特（Izmit）發生規模7.4強震，造成逾1萬7000人死亡，肇因為北安那托利亞斷層（North Anatolian fault）西側錯動。

●2011月10月及11月

2011月10月及11月，土耳其靠近與伊朗邊界的萬恩地區分別發生兩場強震，共奪走逾900條人命。（譯者：陳正健）1120206

#土耳其
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