土耳其東南部又強震規模7.5、深度僅10公里 官員指非餘震

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（中央社安卡拉6日綜合外電報導）土耳其東南部與敘利亞接壤地區今晨發生強震後，美國地質調查所通報，震央附近又發生規模7.5的新地震。土國災害管理單位通報規模則為7.6，且官員說這是一起獨立的地震。

美聯社報導，根據美國地質調查所（USGS），最新地震發生在格林威治時間10時24分左右，震源深度僅10公里，而淺層地震會造成更嚴重的災情。

美國地質調查所說，最新地震的震央位於土耳其埃基諾祖鎮（Ekinozu）附近，也很靠近人口200萬的東南部城市加濟安泰普（Gaziantep）。加濟安泰普市今天氣溫接近冰點。

土耳其災害管理單位官員塔塔爾（Orhan Tatar）說，這兩起地震互相獨立，預料之後會有數百起餘震。

根據美國地質調查所，土耳其當地時間今天清晨4時17分發生的強震規模7.8，震源深度17.9公里；土耳其災害與應變管理署通報首起地震規模7.4。目前已知土、敘兩國至少1200人死亡。（譯者：楊昭彥/核稿：嚴思祺）1120206