土耳其地震區肯德基無預警歇業 逾百災民頓失生計

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鍾佑貞伊斯坦堡1日專電）土耳其2月強震重挫東南部11省，災民家園遭毀，生計困難。肯德基卻於近日宣布將退出災區，無預警解僱200多人。工會抨擊肯德基的決定，稱災民已經是受害者，如今將因失業經歷「第二次地震」。

土耳其與敘利亞交界地區2月6日發生強震，造成土國逾5萬人死亡，超過22萬座建築物嚴重受損。獨立新聞網站Bianet昨天報導，炸雞速食連鎖店肯德基（KFC）3月22日單方面終止與員工的合約，解僱200多人，而且沒有支付任何補償費用。

土耳其食品業工會（Gıda-İş）會長阿斯蘭（Seyit Aslan）指出，尚勒烏爾法（Sanliurfa）、加濟安泰普（Gaziantep）、馬拉特雅（Malatya）、卡拉曼馬拉斯（Kahramanmaras）、迪亞巴克爾（Diyarbakir）及哈泰省（Hatay）等災區的分店將在不同日期關門，其中有些店已經嚴重受損，有些則完好，但無論店況如何都會歇業。

阿斯蘭對Bianet表示，肯德基無預警要求員工辭職，這代表這批人在沒有資遣費、失業補助的情況下失去生計。肯德基雖然願意協助員工調至未受地震影響地區的分店上班，大多數職員認為肯德基必須補助異地工作的租金，他們才會接受這項方案。

阿斯蘭說，肯德基已經在這個地區經營多年，賺取可觀的利潤。這是一間在全球都有分店的獨占公司。先不論地震及災難的情形，他們的態度都使員工挨餓。

「災區的就業本來就應該受到保護。至少在一年內要如此，肯德基可以為員工提供工作及薪資。他們可以在重建階段提供新的就業機會。他們選擇不這樣做，決定退出」。

阿斯蘭指出，肯德基關店加深災區民眾的痛苦。人民的生活及家園遭到破壞，現在將因失業經歷第二次地震。肯德基的決定實際上宣判生還者將被餓死，「就像是宣告他們第二次死亡」。

土耳其媒體Evrensel報導，肯德基員工伊利薩（Gülistan İlişer）表示，地震發生後，11家分店的220名員工即將失業。「一家企業在地震影響我們如此大的時候，無視這裡的220人，這是一種反人類罪」。

肯德基1989年插旗土耳其，於伊斯坦堡開設第一間分店後，如今版圖已拓展到40多個城市，旗下共有200多間分店、逾5500名員工。

根據聯合國國際勞工組織（ILO）3月底的初步調查結果，土敘強震後，土耳其逾65萬名勞工因此失業，15萬個工作場所無法使用。

ILO指出，如果這樣的狀況未見改善，受影響的勞工平均每個月將面臨超過230美元（約新台幣7024元）的薪資損失。整體而言，這場危機可能使受影響地區每月的實質所得減少約1.5億美元。

調查結果稱，土耳其受地震影響的省分有超過400萬名勞工，大多數從事農業、製造業、貿易或其他附加價值低的服務業。

敘利亞方面，ILO估計約有17萬名勞工因地震失業，直接衝擊約15.4萬戶家庭。震災最嚴重的5個地區總人口占全國42.4%。（編輯：黃自強）1120401