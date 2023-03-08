救災連死忠選民也罵翻 艾爾段面臨20年最艱難選戰

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土耳其東南部各村鎮過去是總統艾爾段的鐵票區，但上個月強震後搜救行動慢半拍，讓5月的總統大選成為他掌權逾20年以來最艱難的選戰。（圖取自facebook.com/RTErdogan）

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（中央社土耳其卡拉曼馬拉斯省8日綜合外電報導）諸如番紅花之丘村等土耳其東南部各村鎮過去或許一直是總統艾爾段的鐵票區，但是上個月強震後搜救行動慢半拍，曾經有過的死忠支持在5月大選中變得撲朔迷離。

路透社報導，跡象顯示艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）的正義發展黨（AKP）日益意識到過去所獲支持不再理所當然，官員已經在商討於5月大選之前加速推動重建計畫。對他來說，這將是掌權逾20年以來最艱難的選戰。

居高臨下的卡拉曼馬拉斯省（Kahramanmaras）番紅花之丘村（Cigdemtepe）俯瞰大片棉田和蒜田。當地一名卡車司機說：「全村的選票本來想都不用想就都會投給正義發展黨。」

但卡拉曼馬拉斯省各大城巿中心已遭強震摧毀而蕩然無存。他說：「毫無疑問，這場地震改變了我們的看法，因為地震很久以後才有先遣急救員和帳篷進來。」

由於沒有對當地進行民意調查，艾爾段所面臨挑戰的巨大程度難以判定。同時，在野勢力猶豫不決之後，終於整合出單一候選人與艾爾段對決，這令選民焦慮不安。專家認為，地震災民的投票意向可能瞬息萬變。

路透社上週走訪卡拉曼馬拉斯省、阿德亞曼省（Adiyaman）、加濟安泰普省（Gaziantep），這些地區的建築物不是變形就是倒塌、到處散布白色帳篷。近30位居民的訪談透露出即使是艾爾段死忠支持者，政治忠誠也都正在轉變風向。

卡拉曼馬拉斯省鄉間一名學生說：「我的想法全然改觀。我們在這裡賦與正義發展黨生氣，但是這場地震讓我們遭逢劇變，這裡的人不知道他們在幹什麼。」

一個月前這場當代土耳其歷史上罹難人數最高災難摧毀都巿和城鎮，奪走數萬條人命，大部分災區正是過去20年力挺艾爾段的正義發展黨的保守勢力據點。

雖然受訪者只是土耳其東南部遭受地震影響的1400萬人口中極其微小樣本，他們的說法仍然透露出大體上屬於鄉下和工人階級的這些選民可能如何影響這場總統和國會大選結果。

其中許多人對於正義發展黨多年以來允許興建高達8層樓混凝土公寓的寬鬆建築政策深感厭惡。數以千計這樣的公寓在這場強震中毀於一旦。

有些人對包括艾爾段在內的政治領袖不顧災民感受的發言特別惱火。針對政府救災步調緩慢，艾爾段上週請求原諒，他還表示政府計劃於僅僅一年內重建災區，但這已變成笑柄。

儘管如此，當地民眾對於支持在野陣營、票投他們推舉的單一候選人基里達歐魯（Kemal Kilicdaroglu），還是難以想像。

正義發展黨自從2002年以來就統治土耳其至今，在各大選舉中幾乎所向披靡。黨內人士告訴路透社，他們知道東南部基本盤選民的怨氣，但是深信火速投入重建加上在野勢力亂無章法，仍可讓他們再下一城。

一名黨幹部表示，他們會將居民的焦點「轉移」到重建工作上，並且會強調除了艾爾段之外，沒有人能夠那麼雷厲風行。另一名黨幹部表示，他們會在布滿22萬7000棟倒塌或必須拆除建築的區域凸顯重建工作力度。

民調機構大多避免針對災區民眾進行調查；全國性民調結果則顯示，正義發展黨所受支持仍然維持不墜。儘管土耳其人在這場規模7.8強震之前很久就深陷生活費危機之中、儘管餘震連連更讓政府飽受批評，這都還不足以讓在野勢力「躺著選就贏」。（譯者：何宏儒/核稿：林治平）1120308