土耳其總統喊1年重建災民家園 專家示警速成風險

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（中央社記者鍾佑貞伊斯坦堡22日專電）土耳其發生世紀強震，總統艾爾段承諾一年內重建南部災區。建築師示警，一年復原的時間表並未留有糾正過去錯誤的餘裕，如果不審慎考量都市規畫及建築安全，快速重建恐怕會引發另一場災難。

2月6日強震摧毀土耳其南部，當地正處於嚴冬，夜間氣溫直探零下，許多應急帳篷不足以容納無家可歸的災民。災區人口超過1300萬，如今逾200萬人已經撤離。

土耳其今年將舉行總統及國會選舉，艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）政府因應地震的方式以及數萬建築輕易被毀引發抨擊聲浪。艾爾段日前表示，政府將為離開災區者繳付租金。「我們將在一年內重建這些建築，並將它們交還給公民」。

災區位於斷層帶上，專家認為艾爾段得謹慎落實地震安全標準，建造更安全耐震的建築。

伊斯坦堡建築師協會前會長寇門（Esin Koymen）舉例，政府不僅要更換被拆除的建築，還要根據科學數據重新規劃都市，例如不要在斷層帶上建屋，並從過去的錯誤中汲取教訓。「首要任務是新的規畫，不是新建築」。

這場強震摧毀現代及古代建築，如醫院、清真寺、教堂及學校。專家表示，震災將土耳其基礎建設的脆弱性攤在陽光下。有人憂心政府一年內重建的時間表，並未留有糾正過去錯誤的餘裕。

土耳其土木工程師協會副會長蘇納（Nusret Suna）表示，擬定都市規畫需要數月…「忽視這些規畫大錯特錯」。土耳其環境及城市化部長庫倫（Murat Kurum）上週指出，政府都市重建計畫將會把詳細的地質調查結果列入考量，並舉行招標。

路透社20日報導，艾爾段的重建計畫保守估計將耗資250億美元（約新台幣7633億元），也有人預計這筆費用要更高。

土耳其建築熱潮是艾爾段掌權20多年的重點之一，路透社評估，土耳其政府在這段期間徵收的地震相關稅款約為380億美元。

美商摩根大通銀行（JPMorgan）於報告中稱，重建房屋、輸電線路及基礎建設的費用約為250億美元，占土耳其GDP2.5%。土耳其企業及商業聯合會（Turkonfed）則評估震後房屋損失高達708億美元。

艾爾段執政多年，以大型房地產計畫大秀土耳其榮景。公共和私人建案增加就業機會及住房量，也一舉推升他的支持度。

土耳其今年將舉行總統及國會選舉，而生活成本飆升危機早在強震發生前就對土耳其民眾造成沉重壓力，加上救災不力的指控，這場大選可謂艾爾段政治生涯最大挑戰。

若干批評人士指出，土耳其政府多年來授予「友好」公司高利潤的建案肥約，以換取政治及財務支持，從而加劇震災。

伊斯坦堡都市規畫師協會會長吉里提奧盧（Pinar Giritlioglu）說，不幸的是，靠房產投資獲利的體系持續主導一切，而不是科學數據。

政府矢言調查涉嫌導致建物崩塌的人，迄今已逮捕百人。

目前雖然沒有土耳其逾2000萬棟建築的實際數據，但是前環境及城市化部長歐茲哈塞奇（Mehmet Ozhaseki）2018年年中上任時表示，超過50%的建築可能違反住房法規。

土耳其政府2018年透過收費「特赦」違規建築。1999年之前的前幾屆政府也實行過這種做法。

反對派政客指責艾爾段政府未能落實建築法規，並濫用1999年大地震後徵收的地震稅。艾爾段則一再駁斥，稱反對派「這番謊言」意在阻礙投資。

環境及城市化部長庫倫稱，國家住房機構TOKI雖然在過去20年只建造100萬座抗震住宅，數量約占土耳其建物5%，但私營部門在同一時期建造逾200萬棟堅固的房屋。

土耳其敘利亞邊界6日發生的強震造成4萬7000多人罹難、數十萬戶住家受損或遭摧毀，南部哈泰省（Hatay）20日再度發生規模6.4地震，造成8人死亡、300多人受傷。（編輯：黃自強）1120222